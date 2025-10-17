Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) анонсировала новые инструменты родительского контроля, которые позволят отслеживать взаимодействие подростков с ИИ-персонажами в социальных сетях. Функции будут запущены в начале 2026 года на Instagram в англоязычных странах. Об этом пишет TechCrunch.

Unsplash

Родителям станут доступны несколько опций управления. Они смогут полностью отключить возможность общения с ИИ-персонажами для своих детей или заблокировать отдельных виртуальных собеседников. При этом доступ к основному чат-боту Meta AI сохранится — он будет обсуждать только темы, соответствующие возрасту пользователя. Кроме того, родители получат информацию о тематике бесед подростков с искусственным интеллектом.

Функции будут доступны на английском языке в США, Великобритании, Канаде и Австралии.

«Мы понимаем, что у родителей уже достаточно забот, связанных с безопасной навигацией в интернете вместе с подростками. Мы стремимся предоставить им полезные инструменты и ресурсы, которые упростят этот процесс, особенно когда речь идет о новых технологиях, таких как ИИ», — говорится в сообщении компании.

Ранее на этой неделе Meta объявила, что контент и AI-опыт для подростков будут соответствовать стандарту возрастного рейтинга фильмов PG-13. Компания будет избегать показа чувствительного контента: сцен крайнего насилия, обнажtнной натуры и употребления наркотиков.

В настоящее время подросткам доступно ограниченное количество персонажей, соблюдающих требования к возрастному контенту. Родители также могут устанавливать временные лимиты на взаимодействие с ИИ-персонажами. В апреле 2025 года Instagram объявил об использовании искусственного интеллекта для выявления пользователей, пытающихся обойти возрастные ограничения путем указания ложного возраста.

Новые меры Meta появились на фоне аналогичных шагов других платформ. В сентябре 2025 года OpenAI ввела ограничения для пользователей ChatGPT младше 18 лет, а YouTube упростил поиск информации о психическом здоровье для подростков. Эти изменения происходят на фоне растущей обеспокоенности влиянием социальных сетей на психическое здоровье молодежи и судебных исков против ИИ-компаний, которые обвиняют в причастности к суицидам среди подростков.