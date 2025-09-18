Компания Meta* представила три новые модели умных очков на своей ежегодной конференции для разработчиков. Флагманская модель, Meta Ray-Ban Display, оснащена миниатюрным дисплеем прямо в линзе, приложениями и встроенным голосовым ИИ-ассистентом.

Существующие устройства для погружения в виртуальные миры, такие как VR-гарнитуры, обычно очень громоздкие и неудобные. «Умные» очки в привычном форм-факторе призваны стать более массовым и удобным продуктом. Они позволяют читать тексты, получать навигационные подсказки, управлять музыкой и взаимодействовать с ИИ без необходимости доставать смартфон.

Новая модель Meta Ray-Ban Display поступит в продажу 30 сентября по цене $799 — примерно вдвое дороже предыдущих версий. Управление приложениями на очках будет осуществляться с помощью специального браслета. ИИ-ассистент сможет «видеть» через встроенную камеру и «слышать» через микрофоны, выполняя команды пользователя.

Стоит отметить, что во время живой демонстрации Марком Цукербергом очки не смогли выполнить несколько команд, например, выдать рецепт соуса для барбекю. Глава компании отшутился, что «живые демонстрации — дело рискованное». Несмотря на это, он назвал очки «идеальной формой для сверхинтеллекта», способной анализировать то, что видит и слышит пользователь.

Meta удваивает ставку на носимую электронику как на ключевой элемент своей долгосрочной стратегии. Партнерство с известными брендами, такими как Ray-Ban и Oakley, и фокус на привычном дизайне нацелены на привлечение широкой аудитории. Компания инвестирует миллиарды в развитие ИИ и рассматривает умные очки как мост между реальным миром и метавселенной.

*организация признана экстремистской и запрещена в РФ