Техногигант Meta (признана в России экстремистской и запрещена) заключил 20-летнее соглашение с энергетической компанией Constellation Energy о поддержании работы атомной электростанции (АЭС) в Иллинойсе. Об этом сообщает Bloomberg. Так владелец Facebook стремится удовлетворить потребность в электроэнергии, вызванную развитием искусственного интеллекта (ИИ), отмечает Axios.

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Станция мощностью 1,1 ГВт, способная снабжать энергией свыше 800 тыс. домов, должна была закрыться в 2027 году, но благодаря сделке продолжит работу до 2047 года при условии продления лицензии государственным регулятором.

Глава отдела глобальной энергетики Meta Урви Парех заявила, что чистая энергия необходима для реализации амбиций компании в области ИИ. Поддержка существующих АЭС так же важна, как создание новых источников энергии, подчеркнул генеральный директор Constellation Джо Домингес.

Согласно исследованию Brattle Group, закрытие АЭС увеличило бы выбросы на 34 млн т за 20 лет, что «эквивалентно выпуску на дороги примерно 7,4 млн бензиновых автомобилей в течение года».

Это не первое подобное соглашение. В этом году Microsoft заключила сделку с Constellation, чтобы возобновить работу остановленного реактора на АЭС «Три-Майл-Айленд» в Пенсильвании.