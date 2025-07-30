За последний месяц к команде Meta* присоединился четвертый ведущий исследователь из Apple. На этот раз Марка Цукерберга привлекла экспертиза Бовэня Чжана — ключевого специалиста по мультимодальным ИИ-системам.

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Чжан занимал стратегическую позицию в подразделении Apple Foundation Models (AFM), отвечающем за разработку базовых технологий для платформы Apple Intelligence. Ранее Meta уже переманила руководителя AFM Жомина Пэна с пакетом компенсаций в $200+ млн и еще двух ведущих исследователей.

В ответ на кадровый отток Apple экстренно начала пересматривать систему вознаграждения для сотрудников AFM. Однако, как отмечают инсайдеры, даже повышенные зарплаты существенно уступают рыночным предложениям. На фоне этих событий акции Apple обновили локальный минимум, снизившись до $210,82 (-1,5% за сессию).

Кризис в ключевом подразделении ставит под вопрос дальнейшее развитие собственных ИИ-разработок Apple. После ухода Пэна, определявшего стратегическое направление AFM, в команде нарастает неопределенность. Многие инженеры начали активно рассматривать внешние предложения, а один из ведущих разработчиков недавно перешел в стартап.

В руководстве Apple все чаще звучат дискуссии о возможном переходе на сторонние ИИ-решения. В частности, для нового поколения Siri рассматриваются интеграции с ChatGPT и Claude. Хотя параллельно продолжается разработка обновленных моделей AFM, неопределенность с приоритетами демотивирует команду.

Фундаментальной проблемой остается технологическое отставание Apple в области ИИ. Жесткая привязка к on-device обработке (3 млрд параметров) принципиально ограничивает возможности системы по сравнению с облачными решениями конкурентов (триллионы параметров). Даже собственная облачная разработка Apple (150 млрд параметров) выглядит скромно на этом фоне.

Пока Apple пытается найти баланс между своими принципами приватности и необходимостью сохранять экспертов, Meta агрессивно наращивает ИИ-команды, предлагая топовым специалистам беспрецедентные условия. В условиях острой нехватки квалифицированных кадров такая стратегия пока приносит свои плоды.

Напомним, что Цукерберг также назначил главным научным сотрудником лаборатории Meta Superintelligence Labs Шэнцзя Чжао. Он является одним из соавторов ChatGPT и играл важную роль в разработке моделей GPT-4, 4.1 и o3 в OpenAI.

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