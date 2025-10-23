Meta* Platforms объявила о сокращении около 600 сотрудников в своем подразделении искусственного интеллекта. Решение стало частью масштабной перестройки структуры ИИ-направления, которая должна сделать команду более «гибкой и быстрой».

По данным CNBC, увольнения затронут инженеров и исследователей из подразделений FAIR (Fundamental AI Research), инфраструктурных и продуктовых команд, занимающихся обучением и внедрением ИИ-моделей.

Новый директор по искусственному интеллекту Александр Ванг в обращении к сотрудникам отметил, что Meta* стремится сократить уровни управления и повысить индивидуальную ответственность.

«Мы должны действовать быстрее. С меньшей, но более сфокусированной командой каждый сможет внести больший вклад», — считает Ванг.

Он обратил внимание, что новое стратегическое подразделение TBD Lab, отвечающее за разработку «суперинтеллекта», под сокращения не попадает и продолжает набор специалистов.

Meta* уведомит работников о решении в течение ближайших суток. Увольняемые получат выходное пособие за 16 недель, а также дополнительные выплаты в зависимости от стажа. Компания пообещала помочь им с поиском новых ролей внутри корпорации.

Реструктуризация происходит на фоне масштабных инвестиций Meta* в искусственный интеллект. За последний год компания активно набирала разработчиков, создавая собственные языковые модели и инструменты для генерации контента.

По словам источников, теперь Meta* планирует перераспределить ресурсы в пользу прикладных решений, включая интеграцию ИИ в соцсети и рекламные сервисы. Фундаментальные исследования, напротив, будут сокращены.



