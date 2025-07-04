Компания Meta* тестирует новую функцию для своих чат-ботов с искусственным интеллектом. Они смогут самостоятельно начинать разговор с пользователем. Главная цель нововведения — решить проблему удержания аудитории, так как люди часто теряют интерес к ботам после короткого периода общения.

Новая возможность является частью внутреннего проекта под названием Omni. Чат-боты, созданные на платформе Meta* AI Studio, смогут отправлять сообщения, чтобы возобновить диалог. При этом действуют строгие ограничения. Бот может написать первым только в том случае, если пользователь отправил ему не менее пяти сообщений за последние 14 дней.

Если пользователь не отвечает на инициативу бота, тот может отправить только одно последующее сообщение. После этого разговор прекращается. Сообщения должны быть релевантными и основываться на предыдущих беседах. Например, бот может спросить: «Надеюсь, у вас был приятный день! Вы открыли для себя какие-нибудь новые любимые саундтреки?».

Качество проактивных сообщений тщательно контролируется. Специалисты проверяют, чтобы ответы были дружелюбными, уместными и не касались спорных или эмоциональных тем, если только пользователь сам их не затронул. Цель — позиционировать ботов как надежных и персонализированных собеседников.

Для Meta* это важный шаг в монетизации генеративного ИИ. Согласно судебным документам, компания рассчитывает получить от $2 до $3 млрд дохода от связанных продуктов к 2025 году. Увеличивая время, которое пользователи проводят в чатах, Meta* повышает ценность своей платформы. Пока неизвестно, какие из тестируемых функций станут общедоступными.

*организация признана экстремистской и запрещена на территории России.