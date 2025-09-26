Компания Meta* представила новый сервис Vibes — ленту коротких видео, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта. Сервис позволяет пользователям создавать и просматривать короткие видеоролики, автоматически сгенерированные на основе их интересов и предпочтений. Meta Platforms, Inc.* признана Минюстом России экстремистской и запрещена на территории страны, поэтому доступ к ее сервисам ограничен.

Screenshot: about.fb.com

Vibes — это лента коротких видео, сгенерированных с помощью ИИ, которая адаптируется под интересы пользователя. Пользователи могут взаимодействовать с контентом, ставить лайки, комментировать и делиться видео. Система использует алгоритмы машинного обучения для подбора наиболее релевантного контента.

Для российских блогеров и предпринимателей, несмотря на ограничения доступа к сервисам Meta, Vibes может служить примером того, как ИИ может быть использован для создания и продвижения контента. Аналогичные технологии могут быть применены в российских сервисах для создания персонализированного контента и улучшения взаимодействия с аудиторией.

Аналоги на российском рынке

Отечественные аналоги Vibes — «Яндекс. Дзен» и «ВКонтакте», которые предлагают инструменты для создания и продвижения контента с использованием ИИ. Эти платформы предоставляют возможности для блогеров и предпринимателей по созданию персонализированного контента и взаимодействию с аудиторией.

Следует также помнить, что с начала сентября в России заработали поправки к ФЗ «О рекламе», и продвижение в запрещенных сетях, таких как Meta и ее сервисах, является нарушением законодательства.