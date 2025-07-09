Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) купила около 3% акций EssilorLuxottica SA, крупнейшего мирового производителя очков, включая бренды Ray-Ban и Oakley. Об этом сообщает Bloomberg. По данным источников агентства, стоимость сделки составила около $3,5 млрд.

Hollie Adams/Bloomberg

Meta рассматривает возможность увеличения доли до 5%, хотя окончательное решение пока не принято. После публикации новости акции EssilorLuxottica на американской бирже выросли на 6,9% до $148, а акции конкурента Warby Parker — на 4,3%.

Сделка усиливает сотрудничество Meta и EssilorLuxottica, начатое в 2019 году для разработки умных очков с ИИ. В 2021 году компании выпустили очки Ray-Ban Meta с камерами и голосовым ассистентом, а в июне 2025 года представили модель под брендом Oakley.

Генеральный директор EssilorLuxottica Франческо Миллери еще в 2024 году упоминал интерес Meta к инвестициям, которые реализовались только сейчас.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг подчеркивает, что ИИ — приоритет компании, а умные очки позволяют Meta создавать собственное оборудование и контролировать дистрибуцию, минуя зависимость от смартфонов конкурентов.

Для EssilorLuxottica сделка открывает доступ к технологическому рынку, а Meta получает производственный опыт и глобальную сеть дистрибуции, необходимые для массового выпуска умных очков.