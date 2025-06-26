Meta (признана в России экстремистской и запрещена) выиграла судебный спор с авторами, обвинявшими компанию в незаконном использовании их книг для обучения ИИ. Об этом сообщает The Guardian. Ранее аналогичную победу одержала Anthropic.

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Писатели утверждали, что компания нарушила авторские права, используя пиратские версии их книг для обучения модели Llama без разрешения. Окружной судья Винс Чабрия отметил, что истцы не предоставили достаточно доказательств того, что ИИ Meta подрывает спрос на их работы, чтобы признать действия компании незаконными.

Чабрия уточнил, что его решение не означает абсолютной законности использования произведений, защищенных авторским правом, без разрешения для обучения ИИ. По его мнению, истцы просто выбрали неправильные аргументы.

Решение последовало за аналогичным вердиктом, чье бучение ИИ также не сочли нарушением. Однако в этом деле судья признал копирование 7 млн пиратских книг нарушением, что ведет к новому разбирательству.

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Чабрия выразил сочувствие авторам, отметив, что ИИ может наводнить рынок контентом, подрывая стимулы для традиционного творчества. Споры вокруг ИИ и авторских прав затрагивают OpenAI, Microsoft и других, где компании ссылаются на добросовестное использование, а правообладатели видят угрозу своим доходам.

«Добросовестное использование» (англ. fair use) — это правовое понятие, которое означает, что в некоторых случаях вы можете использовать материалы, защищенные авторским правом, не запрашивая разрешения у правообладателя и не выплачивая вознаграждения.

Представитель Meta, комментируя решение, заявил, что компания ценит вердикт и считает доктрину добросовестного использования ключевой для развития ИИ. Представитель истцов же выразил несогласие с решением и подчеркнул «беспрецедентное пиратство» Meta.