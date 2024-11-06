Аккаунты Instagram* и Threads* (принадлежат Meta*, которая запрещена на территории РФ), отслеживающие передвижение частных самолетов знаменитостей, включая Марка Цукерберга, Илона Маска, Ким Кардашьян, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и Кайли Дженнер, были заблокированы. Meta* заявила, что эти аккаунты нарушили ее политику конфиденциальности, ссылаясь на «риск физического вреда», сообщает TechCrunch.

Ссылки на аккаунты Instagram*, отслеживающие рейсы Дональда Трампа, губернатора Флориды Рона ДеСантиса и других знаменитостей, привели к сообщению об ошибке следующего содержания: «Ссылка, по которой вы перешли, не работает, или страница могла быть удалена».

«Учитывая риск причинения физического вреда отдельным лицам и следуя рекомендациям Независимого совета по надзору, мы отключили эти учетные записи за нарушение нашей политики конфиденциальности», — сообщил представитель Meta* в заявлении.

В мае президент США Джо Байден подписал законопроект, который позволяет владельцам частных самолетов анонимизировать свою регистрационную информацию. Однако Суини заявил, что отслеживать высокопоставленных лиц по-прежнему легко, в том числе с помощью подсказок от частных лиц, занимающихся отслеживанием рейсов.

Ранее Meta* заявила, что она работает с двумя ведущими банками Великобритании над соглашением об обмене информацией, чтобы помочь защитить потребителей от мошенничества.