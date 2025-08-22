Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) договорилась с Google о приобретении облачных услуг минимум на $10 млрд в течение шести лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Это первый крупный контракт Meta с Google Cloud. Сделка направлена на ускоренное наращивание вычислительных мощностей для развития инструментов искусственного интеллекта.

В рамках соглашения Meta получит доступ к серверам и хранилищам Google Cloud, что позволит оперативно расширить инфраструктуру для конкуренции в сфере ИИ. Хотя компания располагает более чем двумя десятками собственных дата-центров и строит новые, многие из них запустятся только через несколько лет.

По оценке аналитиков Bloomberg Intelligence Мандипа Сингха и Роберта Биггара, многолетний договор подтверждает конкурентоспособность цен Google Cloud по сравнению с другими провайдерами. Они отметили, что Meta, вероятно, сосредоточится на улучшении возможностей модели Llama в области логики, учитывая успехи других передовых моделей в поиске, кодировании и переводах.

Ранее сотрудничество между компаниями было ограниченным: в 2023 году Google Cloud интегрировала открытые модели ИИ Llama от Meta в платформу Vertex AI, чтобы дать разработчикам создавать приложения на базе этих моделей. Meta также проводила небольшие тесты технологий Google Cloud.