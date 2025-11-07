Компания Meta* объявила о запуске в Европе новой функции Vibes в рамках приложения Meta AI. Это лента коротких видео, полностью созданных искусственным интеллектом, по концепции аналогичная TikTok или Instagram Reels, но с ключевым отличием — весь видеоконтент генерируется алгоритмами ИИ, пишет TechCrunch.
Запуск европейской версии состоялся спустя шесть недель после дебюта сервиса в США. Это событие произошло практически одновременно с выходом на рынок продукта конкурента — платформы Sora от OpenAI, которая также позволяет создавать и распространять видео, сгенерированные искусственным интеллектом.
Функционал и возможности платформы
Vibes предоставляет пользователям два основных направления взаимодействия:
Сама компания описывает Vibes как «социальную платформу для совместного творчества», где пользователям предлагается делать ремиксы, совместно создавать контент с друзьями и развивать общие нарративы. Готовыми видео можно делиться непосредственно внутри ленты Vibes, отправлять в личных сообщениях или публиковать в Stories и Reels на платформах Instagram и Facebook.
Реакция сообщества и контекст запуска
Анонс платформы вызвал неоднозначную реакцию. Еще в сентябре, когда генеральный директор Meta Марк Цукербург впервые представил ленту, комментарии пользователей под его постом были в основном скептическими.
Особую остроту ситуации придает кажущееся противоречие в позиционировании Meta. С одной стороны, компания активно продвигает генеративный ИИ, с другой — ранее заявляла о борьбе с «неоригинальным контентом» и призывала создателей ориентироваться на «аутентичное сторителлинговое повествование».
Этот парадокс усугубляется на фоне общеотраслевой проблемы распространения некачественного AI-контента, с которой уже столкнулись такие платформы как YouTube.
Несмотря на эту критику и кажущееся противоречие, Meta активно рекламирует запуск, утверждая, что с момента появления Meta AI количество медиафайлов в приложении выросло более чем десятикратно, что свидетельствует о высоком интересе пользователей к технологиям генеративного ИИ.
* — признана в России экстремистской и запрещена.