Компания Meta* объявила о запуске в Европе новой функции Vibes в рамках приложения Meta AI. Это лента коротких видео, полностью созданных искусственным интеллектом, по концепции аналогичная TikTok или Instagram Reels, но с ключевым отличием — весь видеоконтент генерируется алгоритмами ИИ, пишет TechCrunch.

Freepik

Запуск европейской версии состоялся спустя шесть недель после дебюта сервиса в США. Это событие произошло практически одновременно с выходом на рынок продукта конкурента — платформы Sora от OpenAI, которая также позволяет создавать и распространять видео, сгенерированные искусственным интеллектом.

Функционал и возможности платформы

Vibes предоставляет пользователям два основных направления взаимодействия:

Создание контента: пользователи могут генерировать видео на основе текстовых запросов (промптов) или видоизменять уже существующие ролики других авторов с помощью функции ремикса. Доступны инструменты для наложения музыки, добавления визуальных эффектов и полного изменения стиля видео.

Потребление контента: доступна специальная лента, где демонстрируются AI-видео, созданные другими участниками платформы. Meta обещает, что со временем алгоритмы будут персонализировать эту ленту, подстраиваясь под интересы конкретного пользователя.

Сама компания описывает Vibes как «социальную платформу для совместного творчества», где пользователям предлагается делать ремиксы, совместно создавать контент с друзьями и развивать общие нарративы. Готовыми видео можно делиться непосредственно внутри ленты Vibes, отправлять в личных сообщениях или публиковать в Stories и Reels на платформах Instagram и Facebook.

Реакция сообщества и контекст запуска

Анонс платформы вызвал неоднозначную реакцию. Еще в сентябре, когда генеральный директор Meta Марк Цукербург впервые представил ленту, комментарии пользователей под его постом были в основном скептическими.

Особую остроту ситуации придает кажущееся противоречие в позиционировании Meta. С одной стороны, компания активно продвигает генеративный ИИ, с другой — ранее заявляла о борьбе с «неоригинальным контентом» и призывала создателей ориентироваться на «аутентичное сторителлинговое повествование».

Этот парадокс усугубляется на фоне общеотраслевой проблемы распространения некачественного AI-контента, с которой уже столкнулись такие платформы как YouTube.

Несмотря на эту критику и кажущееся противоречие, Meta активно рекламирует запуск, утверждая, что с момента появления Meta AI количество медиафайлов в приложении выросло более чем десятикратно, что свидетельствует о высоком интересе пользователей к технологиям генеративного ИИ.

* — признана в России экстремистской и запрещена.