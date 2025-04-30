Meta* представила веб-интерфейс с ИИ-моделями компании, аналогичный ChatGPT, а также интерфейс API для своих нейросетей. Сообщается, что новое приложение Meta AI* адаптируется к предпочтениям пользователей и позволяет общаться с языковой моделью на различных устройствах.

Приложение позволяет взаимодействовать с ИИ при помощи текстовых или голосовых команд, генерировать и редактировать изображения, а также получать рекомендации. Оно работает на базе модели Llama 4. Голосовые функции в настоящее время тестируются и доступны в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Переход к отдельному приложению ставит Meta* в прямую конкуренцию с ChatGPT, хотя у продукта OpenAI на данный момент больше функций.

Приложение тесно интегрировано с более широкой экосистемой Meta*. Разговоры, начатые в приложении, можно продолжить на компьютере или умных очках Ray-Ban Meta*. Компания также внедрила ленту, которая позволяет пользователям видеть, как другие взаимодействуют с ИИ, делиться запросами и публиковать собственный контент.

Новый Llama API позволяет разработчикам быстро генерировать ключи и получать доступ к интерактивным тестовым средам для различных моделей Llama, включая Llama 4 Scout и Llama 4 Maverick. До этого момента для использования нейросетей компании разработчикам нужно было либо запускать алгоритмы на собственном сервере, либо через поставщиков облачных услуг.

Meta* также анонсировала новые инструменты безопасности: Llama Guard 4, LlamaFirewall и Llama Prompt Guard 2. Эти инструменты предназначены для снижения рисков от вредоносных запросов или атак. Программа Llama Defenders создает партнерскую сеть для помощи организациям в оценке безопасности их ИИ-систем. Компания также сотрудничает со стартапами Cerebras и Groq, чтобы разработчики могли тестировать модели Llama на специализированном оборудовании.

*организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.