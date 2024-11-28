Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала антимонопольное расследование в отношении компании Microsoft, в том числе касательно ее бизнеса по лицензированию программного обеспечения и облачных вычислений. Регулятор также изучает деятельность компании, связанную с кибербезопасностью и продуктами искусственного интеллекта.

Microsoft обвиняется в злоупотреблении своей позицией на рынке в сфере программного обеспечения для повышения производительности. Компания ввела жесткие условия лицензирования, чтобы помешать клиентам переносить свои данные из облачного сервиса Azure на другие конкурентные платформы.

Лоббистская группа, представляющая интересы интернет-компаний NetChoice, в которую входят Amazon и Google, которые конкурируют с Microsoft в сфере облачных вычислений, раскритиковала лицензионную политику Microsoft и ее интеграцию инструментов искусственного интеллекта в Office и Outlook.

В сентябре Google обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на действия Microsoft, заявив, что та заставляет клиентов платить 400-процентную наценку за использование Windows Server у конкурирующих операторов облачных вычислений, а также предоставляет им более поздние и ограниченные обновления безопасности.

FTC потребовала от Microsoft предоставления подробной информации. Агентство также заявило о своей юрисдикции в отношении расследований Microsoft и OpenAI по поводу конкуренции в области искусственного интеллекта, а также начало расследование сделки компании со стартапом Inflection AI стоимостью $650 млн.

Недавно США обвинили Facebook* (принадлежит Meta, запрещенной на территории РФ) и Apple в нарушении антимонопольного законодательства. Компания Alphabet, владеющая Google, столкнулась с двумя судебными разбирательствами, в одном из которых она была признана виновной в препятствовании конкуренции между поисковыми системами.

Напомним, что ранее Министерство юстиции по антимонопольному управлению решило обратиться к судье Амиту Мехте с просьбой заставить Alphabet продать принадлежащий ей браузер Chrome. Это станет исторической мерой по борьбе с одной из крупнейших в мире технологических компаний.