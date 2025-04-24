Microsoft обновила свою платформу с ИИ-моделями Microsoft 365 Copilot. В частности, компания добавила новых ИИ-агентов, инструменты для генерации изображений и поиск по корпоративной базе данных при помощи ИИ. Новые функции основаны на последних моделях OpenAI и предназначены для автономного принятия решений и выполнения задач.

Фото: Microsoft

В центре обновления два новых типа агентов: Researcher и Analyst. Researcher, работающий на модели o3 Deep Research, собирает данные из электронной почты, файлов, чатов и интернета.

Алгоритм может генерировать исследования рынка, стратегические документы и отчеты. Важно отметить, что он может получать доступ к сторонним данным из платформ вроде Salesforce и ServiceNow через специальные коннекторы.

Агент Analyst, основанный на модели o3-mini от OpenAI, проводит анализ данных с помощью техники Chain-of-Thought («цепочка рассуждений») для обработки многоэтапных аналитических процессов. Он способен выполнять и отображать код Python, извлекая аналитические выводы из неструктурированных данных.

Оба агента будут доступны платным подписчикам Copilot через программу Frontier.

Microsoft также расширяет платформу Copilot Studio для создания и автоматизации агентов с использованием моделей рассуждения. Пользователи смогут проектировать многоэтапные рабочие процессы с помощью «потоков», а новый «магазин агентов» (Agent Store) позволит интегрировать внешние модели из таких платформ, как Jira, Miro и Monday.com, а также управлять собственными агентами.

Кроме того Microsoft добавляет возможности генерации изображений. Для этого компания использует мультимодальную модель GPT-4o от OpenAI. Функция Create предназначена для создания маркетингового контента, включая соответствующие бренду изображения и видео.