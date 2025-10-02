Microsoft официально представила ограниченную серию кроксов в стилистике Windows XP с культовыми обоями Bliss («Блаженство») — фотография зеленого холма и голубого неба с белыми облаками, сделанная в округе Сонома, штат Калифорния. Об этом компания сообщила в своем блоге. Обувь дополнена значками-подвесками с изображением помощника Clippy и браузера Internet Explorer. Выпуск приурочен к 50-летию корпорации.

Microsoft

Приобрести новинку в обычной продаже не получится. Компания проводит розыгрыш через Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) до 7 октября включительно. Для участия пользователям необходимо поставить лайк и оставить комментарий с хештегом #MicrosoftCrocSweepstakes под публикацией Microsoft.

Помимо самой обуви победители получат рюкзак с затягивающимися шнурками, оформленный в том же стиле — с голубым небом и белыми облаками, повторяющими знаменитые обои операционной системы 2001 года.

В комплект Crocs входят декоративные значки Jibbitz: пиксельный курсор-стрелка Windows XP, иконка корзины, символ папки «Мои документы» и логотип-бабочка мессенджера MSN.

Впервые ностальгическая обувь появилась в августе 2025 года, когда Microsoft начала раздавать ее своим сотрудникам. Издание The Verge запросило у компании комментарий о возможности массовых продаж, однако представитель не ответил на момент публикации.