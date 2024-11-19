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Миллиардер назвал главное отличие успешных людей, и оно совсем неочевидное

По словам генерального директора компании Taco Bell Шона Тресванта, не нужно пытаться получить «черный пояс» во всех начинаниях. Вместо этого стоит сосредоточиться на том, чтобы преуспеть в каком-то одном аспекте бизнеса, сказал он. А совершенствовать остальные навыки можно будет по мере продвижения по карьерной лестнице.

Тресвант, который ранее занимал руководящие должности в области маркетинга в Taco Bell, Nike и Sports Illustrated, советует иметь «черный пояс» в одном направлении, например в маркетинге, и «коричневый пояс» во всех остальных. Этот совет помог ему самому быстро адаптироваться к работе.

Он старается задавать «правильные вопросы» членам команды, у которых есть опыт. «Я не пытаюсь быть везде. Я понимаю, что я не финансовый директор, но у меня есть отличный финансовый директор, который может руководить данной стороной бизнеса», — сказал Тресвант.

По его словам, такая тактика — признак «великого лидерства». Она помогает окружающим людям развивать собственный опыт, что приносит пользу как организации, так и карьере сотрудников.

«Когда лидеры пытаются быть всем для всех и не дают своим командам возможности руководить, тогда их команды находятся не в лучшем состоянии. — сказал Тресвант. — Я стараюсь быть лидером, который понимает, в чем он хорош, но также понимает, в чем хороши другие люди. Я также стараюсь убедиться, что даю им возможность проявить себя».

Эксперт по коммуникациям Мэтт Абрахамс отметил, что задавая «правильные вопросы», можно добиться влияния и наладить отношения на рабочем месте. По его словам, такие вопросы лаконичны, способствуют развитию беседы и сосредоточены на одной, сфокусированной идее.

«Постановка сильных вопросов показывает, что вам не все равно. Демонстрирует сочувствие, готовность учиться и, в некоторых случаях, признавать, что вы не все знаете. — сказал Абрахамс. — Все это ценные инструменты, которыми нужно обладать, когда вы пытаетесь развивать свою карьеру или углублять отношения».

Эксперт по лидерству Шарлин Ли в прошлом году рассказала в подкасте LinkedIn «The Path», что существует взаимосвязь между успехом и признанием того, что человек не все знает. Она отметила, что люди, в которых уверенность сочетается со смирением, могут лучше учиться на неудачах и преодолевать трудности. Это помогает им улучшать свою работу и принимать более правильные решения в будущем.

Ранее бизнес-тренер и специалист по человеческому поведению Мелоди Уайлдинг поделилась тремя основными стратегиями убеждения. Способность влиять на других может обеспечить любому человеку успех. Самые сильные коммуникаторы, по ее словам, — это вдумчивые профессионалы, которые научились стратегически использовать свою проницательность. Она также отметила, что не стоит увлекаться вычурными словами или корпоративным жаргоном.

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