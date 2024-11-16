Социальная сеть Bluesky, привлекающая новых пользователей, уходящих с X, объявила, что не будет использовать контент своих подписчиков для обучения искусственного интеллекта. Это заявление было сделано в тот же день, когда X ввел новые правила и начал применять открытые посты для обучения ИИ.

«Мы видим, что множество художников и авторов разместились на нашей платформе и понимаем их обеспокоенность тем, что другие сервисы обучают свои ИИ на основе их данных. Мы не применяем ваш контент для обучения генеративного ИИ и не планируем этого делать». — заявила Bluesky в сообщении к своим пользователям.

Компания отметила, что использует искусственный интеллект для помощи в модерации контента, а также применяет эту технологию в своей алгоритмической ленте «Discover». Однако, по словам Bluesky, «ни одна из них не является системой Gen AI, обученной на пользовательском контенте».

Ранее X заявила, что публикация контента на ее платформе предоставляет разрешение на анализ текста и другой информации, которую размещает пользователь, а также на использование этих данных для улучшения и продвижения услуг, в том числе для обучения моделей машинного обучения и искусственного интеллекта, как генеративных, так и других.

Количество пользователей Bluesky значительно выросло, после того, как Илон Маск открыто поддержал президента Дональда Трампа в X, и многие пользователи решили найти альтернативу социальной сети. В четверг вечером стартап сообщил, что на Bluesky за последние 24 часа зарегистрировалось более 1 млн человек.

Но стоит отметить, что Meta’s Threads* (запрещена на территории РФ) по-прежнему остается крупнейшим конкурентом X, так как у нее более 275 млн активных пользователей ежемесячно, и в этом месяце было зарегистрировано 15 млн новых аккаунтов.

На сегодняшний день платформа X готовится открыть бесплатный доступ к чат-боту. До сих пор лишь пользователи социальной сети X с платной подпиской могли пользоваться чат-ботом Grok, созданным другой компанией Илона Маска — xAI.