Стивен Гуо попробовал себя в бизнесе еще в 12 лет. По его словам, это случилось «практически случайно». Он разработал сервер Minecraft и продавал игрокам бонусы. В итоге за несколько месяцев мальчик заработал $10 тыс. Хотя он признает, что «спустил практически все свои деньги», пытаясь сразу после этого открыть компанию по разработке игр, этот ранний урок пробудил в нем страсть к предпринимательству, сообщает CNBC.

В 2022 году Гуо продал один из своих первых бизнесов — ювелирный бренд, который принес ему более $2 млн дохода в течение года. Сейчас предпринимателю 24 года, он владеет и управляет несколькими предприятиями в сфере онлайн-торговли. По его плану, в этом году они принесут в общей сложности $1,7 млн.

За последние 12 лет молодой человек пережил множество неудач наряду с успехами. Вот самые важные уроки, которые он усвоил.

Поиск идеи на миллион долларов

Как утверждает Гуо, самые успешные бренды, которые он создал, живут на пересечении двух увлеченных аудиторий. Нужно предложить товар или услугу, которая решает ключевую проблему для двух категорий покупателей. Например, один из его бизнесов занимается продажей чехлов премиум-класса для людей с роскошными автомобилями.

«Мы обслуживаем аудиторию, которая заботится о своем автомобиле, и одновременно аудиторию, которая хочет показать свою машину, — говорит он. — Объединив эти два интереса и создав действительно уникальный автомобильный чехол, мы сможем привлечь гораздо более вовлеченных клиентов».

Другой его бизнес — продажа товаров в стиле K-pop для фанатов, которые следят за модой. Гуо отметил, что всегда ищет уникальные идеи для разных увлеченных аудиторий, пытаясь придумать решение их общих проблем. По его словам, это очень важная комбинация, чтобы конкурировать с другими в сфере e-commerce.

«Онлайн-бизнес, безусловно, конкурентоспособен, но если вы сможете найти уникальный угол зрения или какой-то способ выделиться из толпы, сможете сорвать по-настоящему большой куш», — добавил он.

Важность маркетинга

Потратив деньги на свою неудачную компанию по разработке игр, Гуо получил ценный урок: маркетинг чрезвычайно важен для любого бизнеса. «Урок о ведении бизнеса, который я хотел бы знать раньше, — мысль о том, что продуктом все не ограничивается. Вы должны понять, как выйти на рынок и как донести свой продукт до покупателей, потому что без этого у вас не будет бизнеса», — сказал молодой предприниматель.

Отталкиваясь от своих ранних ошибок, Гуо глубоко погрузился в изучение маркетинга в средней школе и продолжил штудировать экономику бизнеса в колледже при Калифорнийском университете в Ирвайне.

Умение учиться на «бесчисленных» неудачах

Гуо не стесняется совершать ошибки в бизнесе. А все потому, что бизнесмен считает неудачи частью пути к успеху. За его плечами большое количество провалившихся запусков в онлайн-торговле, которые потерпели неудачу, — юноша даже точно не помнит, сколько.

Он отмечает, что главное — это извлечь уроки из неудач и применить их к своей следующей идее. Когда в старших классах он открыл бизнес по продаже спиннеров-фиджетов, он заказывал инвентарь на дом, спамил на интернет-ресурсах и отправлял товары YouTube-блогерам для распаковки. «Эта авантюра принесла мне популярность и продажи, но не давала стабильности», — вспоминает Гуо.

Когда во время учебы в колледже юноша запустил бизнес по продаже игрушек, он понял, что ему нужен масштабируемый подход. Гуо заключил партнерство со сторонней логистической компанией в Китае и сосредоточил свое внимание на рекламе, продвигая ее в Facebook* (принадлежит Meta*, которая запрещена на территории РФ). Этот бизнес ему удалось развить гораздо больше.

Гуо также указал на важность планирования возможных неудач в бизнесе и даже в личных финансах. Бизнес нестабилен, в нем бывают взлеты и падения. По словам предпринимателя, из-за этого он стал более бережливым, когда дело касается экономии денег. Гуо хочет быть уверен, что у него всегда достаточно средств, чтобы пережить трудные времена.

Заработок молодого человека колебался на протяжении многих лет. В этом году он планирует заработать лично для себя $254 тыс. Он хранит около $15 тыс. в банках, регулярно делает взносы на брокерские счета (в основном в индексные фонды) и доводит до максимума свой Roth IRA.

Бернадетт Джой — генеральный директор Crush Your Money Goals, компании по обучению личным финансам. Она помогла тысячам людей избавиться от долгов, научиться управлять сбережениями и начать инвестировать. Топ-менеджер поделилась главными секретами ведения переговоров.