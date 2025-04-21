Эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA обнаружили фейковый сайт инвестиционной платформы. Он якобы принадлежит создателям мессенджера WhatsApp*. Чтобы привлечь пользователей, мошенники обещают заработок от €14 тыс. в месяц. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Фото: Freepik

Эксперты обнаружили фишинговый сайт, который предлагает получить доступ к платформе с названием WhatsApp AI. На ней мошенники обещают пользователям заработок от €14 тыс. в месяц.

По легенде злоумышленников, платформа является новым решением для автоматической торговли акциями через популярный мессенджер. Ее ИИ-система якобы сама анализирует рынок и позволяет получать прибыль без личного участия. При этом необходимо оставить персональные данные и внести денежные средства за доступ.

Эксперты отмечают, что злоумышленники не только используют бренд известного мессенджера, но и за деньги обещают предоставить пропуск, действующий только 24 часа. По их заверениям, если не зайти на платформу в течение этого времени, то он якобы будет аннулирован.

Название несуществующей платформы WhatsApp AI, в свою очередь, отсылает к Meta* AI — реальному ИИ-помощнику в приложении, который был представлен еще в 2024 году.

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Чтобы не попасться на уловки мошенников, эксперты рекомендуют:

пользоваться только официальными ресурсами;

не переводить денежные средства незнакомым людям и не оплачивать товары или услуги на непроверенных сайтах;

не предоставлять личные данные, включая логины и пароли от социальных сетей и мессенджеров, а также коды двухфакторной аутентификации на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, а также в разговоре с незнакомыми людьми;

использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.

* Принадлежит компании Meta, организации, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.