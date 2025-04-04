Москва занимает второе место среди самых популярных для проживания городов у миллиардеров из списка Forbes, сообщает издание. В российской столице живет 90 богатейших людей мира с совокупным состоянием $409 млрд. Больше миллиардеров проживает только в Нью-Йорке — 123 человека с общим капиталом $759 млрд.

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По итогам 2024 года в Москве проживает на 16 миллиардеров больше, чем годом ранее. Это позволило российской столице обогнать Гонконг (72 человека), с которой ранее она делила второе место.

После того как с 2022 года Лондон ежегодно опускался на одну позицию, число лондонских миллиардеров снова выросло — за 2024-й там появилось девять новых предпринимателей, что позволило британской столице подняться на 4-е место. Занимавший в прошлом году четвертую строчку Мумбаи опустился сразу на 6-е место, пропустив вперед себя не только Лондон, но и Пекин.

Топ-10 самых популярных для проживания городов у миллиардеров выглядит так:

1. Нью-Йорк — 123 человек (+13 за год) с общим капиталом $759 млрд. Самый богатый житель — основатель агентства Bloomberg Майкл Блумберг ($105 млрд).

2. Москва — 90 человек (+16 за год) с общим капиталом $409 млрд. Самый богатый житель — основатель «Лукойла» Вагит Алекперов ($28,7 млрд).

3. Гонконг — 72 человека (-2 за год) с общим капиталом $309 млрд. Самый богатый житель — один из самых влиятельных бизнесменов Азии по прозвищу «Супермен» Ли Ка-шинг ($38,9 млрд).

4. Лондон — 71 человек (+9 за год) с общим капиталом $355 млрд. Самый богатый житель — владелец американской Access Industries Леонид Блаватник ($29,9 млрд).

5. Пекин — 68 человек (+5 за год) с общим капиталом $273 млрд. Самый богатый житель — основатель и генеральный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь ($43,5 млрд).

6. Мумбаи — 67 человек (-2 за год) с общим капиталом $349 млрд. Самый богатый житель — глава компании Reliance Industries Мукеш Амбани ( $ 92,5 млрд).

92,5 млрд). 7. Сингапур — 60 человек (+8 за год) с общим капиталом $259 млрд. Самый богатый житель — основатель компании ByteDance, которой принадлежит платформа TikTok, Чжан Имин ($65,5 млрд).

8-9. Шанхай — 58 человек (+4 за год) с общим капиталом $198 млрд. Самый богатый житель — основатель и бывший генеральный директор компании электронной коммерции Pinduoduo Колин Хуанг ($42,3 млрд).

8-9. Сан-Франциско — 58 человек (+8 за год) с общим капиталом $217 млрд. Самый богатый житель — один из основателей соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) Дастин Московиц ($17 млрд).

10. Лос-Анджелес — 56 человек (+3 за год) с общим капиталом $243 млрд. Самый богатый житель — соучредитель PayPal Питер Тиль ($16,3 млрд).

Всего в ежегодный список Forbes вошли «рекордные» 3 028 предпринимателей. В рейтинг попали 146 россиян, 15 из них — впервые. Самым молодым миллиардером стал 9-летний Йоханнес фон Баумбах, один из наследников немецкой фармацевтической компании Boehringer Ingelheim.