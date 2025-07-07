В эпоху цифровых технологий мы привыкли к тому, что наши данные являются товаром. Клики, лайки, история поиска — все это собирается, анализируется и продается. Но что, если пойти дальше? Что, если товаром станут не просто наши действия, а нечто гораздо более интимное — электрические импульсы нашего мозга?

В Японии появилась необычная компания, которая бросает вызов нашему представлению о творчестве, коммерции и самой сути личности. На витрине их магазина красуется провокационный лозунг: «Покупаем мозговые волны». Эта вывеска неизменно привлекает любопытных прохожих, заставляя их остановиться и задуматься: что это — научный эксперимент, перформанс или новый вид бизнеса?

Идея монетизации разума, превращения сокровенных мыслей и эмоций в объект купли-продажи, звучит как сюжет из научно-фантастического романа. Однако для компании BWTC Metaverse Store это уже реальность. Они предлагают любому желающему не просто заглянуть в свой внутренний мир, но и получить за это деньги, став при этом соавтором уникального произведения искусства.

Процесс, на первый взгляд, донельзя прост и футуристичен. Участник приходит в магазин, садится в кресло и надевает на голову специальное устройство для сканирования мозговых волн. В течение всего 100 секунд прибор считывает электрическую активность его мозга. За эту короткую процедуру компания платит участнику 1 тыс. японских иен (около $7).

Но что происходит с этими данными дальше? Компания не просто собирает научную информацию. С помощью специального алгоритма она преобразует сухие графики электроэнцефалограммы в нечто совершенно иное — в уникальное произведение современного искусства. Каждая картина — это визуальный отпечаток мыслей и чувств человека в конкретный момент времени.

Эти произведения затем выставляются на продажу. Их цена определяется несколькими факторами: эстетической ценностью получившегося изображения, уникальностью колебаний данных и, что самое интересное, состоянием ума участника во время сканирования. Например, работа, созданная на основе мозговых волн молодого человека, который во время сеанса смотрел видео с трамваем, была оценена в 13,9 тыс. иен (около $100). А произведение, рожденное размышлениями о еде, получило ценник в 7,81 тыс. иен.

Таким образом, каждый участник становится невольным художником, а его мимолетные мысли — мазками на цифровом холсте. Для многих привлекательность этого проекта заключается не столько в скромном вознаграждении, сколько в возможности увидеть художественное воплощение того, что происходит у них в голове. Это своего рода технологическое зеркало, отражающее внутренний мир в виде абстрактной картины.

Проект быстро набирает популярность. Компания уже проводит выездные мероприятия в отелях и арт-пространствах не только в других префектурах Японии, но и на Тайване. Онлайн-галерея BWTC постоянно пополняется новыми работами, а специальный экран транслирует общий объем собранных за день данных о мозговых волнах.

Эта инициатива стирает границы между наукой, искусством и коммерцией. Она ставит перед обществом новые вопросы об этике, конфиденциальности и праве собственности на самые сокровенные данные — наши собственные мысли. Является ли это безобидным развлечением или первым шагом к будущему, где можно будет в буквальном смысле монетизировать свой разум? Ответ пока не ясен, но процесс уже запущен.