Джамал Робинсон с 17 лет знал, что хочет выйти на пенсию как можно скорее. В 14 лет он устроился на первую работу уборщиком в церкви, а к 16 годам работал длинными сменами в Taco Bell за минимальную зарплату, одновременно посещая школу. Он поделился с CNBC историей своего успеха.

«Я видел не так много людей, которые были счастливы от работы, — рассказывает Робинсон, которому сейчас 40 лет. — Я всегда считал, что самое разумное — это сократить время своей трудовой жизни. Поэтому в 17 лет я поставил перед собой цель выйти на пенсию в 45 лет, и в итоге я достиг ее на шесть лет раньше, чем ожидал».

Робинсон продолжал работать в колледже, изучая компьютерную инженерию в Технологическом институте Теннесси, а затем начал свою карьеру, работая в энергетических компаниях. Со временем он переключился на технологию, получил степень MBA, заработал девять сертификатов и поднялся по карьерной лестнице в таких компаниях, как Amazon, Microsoft, IBM и Intel.

К 39 годам Робинсон был лидером в области технологий, специализирующимся на генеративном искусственном интеллекте, и зарабатывал $1,1 млн в год. В то время как его коллеги могли бы сказать, что его карьера действительно взлетает, он решил, что пора заканчивать. В 2024 году мужчина завершил корпоративную карьеру, имея $3,5 млн в в сбережениях и инвестициях, и сейчас живет как американский пенсионер-экспат в Дубае на $185 тыс. в год.

Робинсон вырос, не имея больших денег, и это повлияло на его отношение к финансам: он по-особенному подходил к заработку и накоплениям. «Я не чувствовал, что у меня есть поддержка в этом мире, и мне нужно было иметь как можно больше денег на тот случай, если что-то произойдет, чтобы я смог позаботиться о себе», — говорит он.

По его словам, работа в юном возрасте научила его «ценить деньги». Когда его друзья захотели купить туфли за $200, он понял, сколько часов ему потребуется, чтобы заработать такую сумму, и это заложило в его характер большую бережливость.

На первой постоянной работе после окончания колледжа он получал $41 тыс. в год и в течение нескольких лет зарплата неуклонно росла, пока он не совершил большой скачок с $135 тыс. до $225 тыс. Затем его зарплата подскочила до $400 тыс., а позже до $727 тыс. «После этого я перешагнул отметку в $1 млн», — говорит Робинсон.

Он рассказывает, что «никогда не мог почивать на лаврах», потому что хотел рано выйти на пенсию. Робинсон редко направлял свои стремительно растущие доходы на реальные расходы. Вместо того чтобы купить дом или дорогой автомобиль, он больше всего радовался тому, что с каждым повышением зарплаты увеличивал уровень своих сбережений.

«Я перешел от 30% к 50%, к 80% и до почти 90%. И это радовало меня еще больше, потому что я знал, что это ускоряет достижение моей цели — в конечном итоге выйти на пенсию», — заявил он. С течением времени срок выхода на пенсию Робинсона менялся, но в итоге он решил уволиться, когда его портфель приблизился к $3,5 млн.

«Многие считают, что я сошел с ума, уйдя из AI в тот момент, когда это так важно и может принести мне зарплату в $1 млн, а то и больше», — говорит он. Однако, по его словам, для него всегда было важно сосредоточиться на своей цели — уйти на пенсию, чтобы он мог сосредоточиться на себе и убедиться, что он делает что-то, чтобы мир стал лучше.

Робинсон «платит» себе из своих инвестиций, используя принципы правила 4%, которое гласит, что человек должен быть в состоянии комфортно жить на 4% своих инвестиций в первый год выхода на пенсию, а затем каждый год корректировать это число с учетом инфляции.

В настоящее время Робинсон имеет $3,6 млн на своих брокерских и расчетных счетах и пересмотрел размер выплат в сторону увеличения примерно до 5%. Это означает, что в этом году он выделит не более $185 тыс., или примерно $15,4 тыс. в месяц. Однако он отмечает, что обычно тратит гораздо меньше этой суммы, — от $9 тыс. до $12 тыс. в месяц.

Его план — это часть усилий, направленных на то, чтобы избавиться от мысли о нехватке денег. «Я и по сей день считаю себя человеком с минимальной зарплатой, зарабатывающим $5,15 в час, — говорит он. — Я зарабатывал бы $1 млн в год, и мне было бы трудно потратить больше $50 на какую-то вещь».

Отчасти его новый взгляд на вещи стал результатом прочтения книги Билла Перкинса «Умереть с нулем», которая призывает читателей тратить и отдавать свои деньги с пользой в течение жизни.

«Если у вас дисциплинированные, ответственные отношения с заработанными деньгами, то тратить их на то, что облегчит вашу жизнь, или на то, что положительно повлияет на жизнь других людей, — это не плохие поступки», — говорит Робинсон.

Вот, на что Робинсон тратил свои деньги в декабре 2024 года.

Жилье: $4,429 на проживание в нескольких различных отелях и гостиницах в течение месяца.

$4,429 на проживание в нескольких различных отелях и гостиницах в течение месяца. Здоровье и самочувствие: $2,840 на визиты к врачу, лекарства, абонемент в спортзал и массаж.

$2,840 на визиты к врачу, лекарства, абонемент в спортзал и массаж. Питание: $2,103 на продукты и обеды.

$2,103 на продукты и обеды. Дискреционные расходы: $1,549 на покупки, развлечения и подарки.

$1,549 на покупки, развлечения и подарки. Транспорт: $743 на автосервис и такси.

$743 на автосервис и такси. Страхование: $267 на медицинское, стоматологическое и офтальмологическое страхование.

$267 на медицинское, стоматологическое и офтальмологическое страхование. Подписки: $97 на Netflix, Spotify, подкастинг и виртуальную почту.

Робинсон любит переезжать с места на место и снимает квартиры на несколько недель или месяцев. В середине декабря он переехал в элитный район. Квартира с двумя спальнями и выходом на пляж обходится ему чуть более чем $5 тыс. в месяц.

Второй по величине категорией в декабре стали расходы на здоровье и оздоровление, хотя они были выше, чем обычно, из-за нескольких визитов к врачу и выписанных рецептов. В целом он уделяет большое внимание своему здоровью, оставаясь активным и регулярно посещая спортзал, а также спа-салон для массажа.

На питание Робинсон тратит примерно $2 тыс. в месяц, которые он делит между продуктами и ужинами в дорогих заведениях. Это роскошь, которой он с удовольствием потакает. Он вырос с несколькими аллергиями и проблемами со здоровьем, поэтому здоровое питание для него очень важно.

По его словам, это еще одно напоминание о том, как далеко он ушел от своего жизненного старта. «Когда я учился в колледже, я постоянно ходил в Wendy’s и заказывал блюда из меню за $0,99, — говорит Робинсон. — Я сказал себе, что закончу колледж, у меня появятся деньги, и я хочу, чтобы мне не приходилось экономить на еде».

Он говорит, что с учетом страховки, бензина, парковки и других расходов ему нет смысла иметь машину в Дубае, поэтому для передвижения он пользуется услугами автосервисов и такси.

Робинсон не будет платить налоги в Дубае, но продолжит отчислять свою долю в Налоговую службу как американец, живущий за границей. В 2024 году он впервые должен будет заплатить налоги, основанные на выводе средств из инвестиций. По его словам, он готов подать декларацию в ближайшие месяцы.

Люди часто спрашивают его, дороже ли жить в Дубае, чем в других американских городах, где он жил, таких как Сиэтл и Сан-Франциско. «Я бы ответил и да, и нет, — говорит Робинсон. — Да, если вы хотите жить жизнью, которую видели по телевизору».

Вертолетная площадка на доме площадью 30,5 тыс. кв. м и скоростной катер, чтобы добраться до частного острова: «Это, вероятно, будет очень дорого, — отмечает он. — Дубай определенно может удовлетворить такие запросы, но это, скорее, образ жизни миллиардеров. Это совсем другая сторона Дубая».

По его словам, Дубай на самом деле намного дешевле для него, чем жизнь в большинстве крупных американских городов, в которых он бывал. «Если я трачу здесь ту же сумму денег, то, как правило, получаю гораздо лучшие впечатления. Или если я потрачу меньше денег, то получу эквивалентный опыт», — отмечает Робинсон.

По его словам, когда родители были военными, он часто переезжал с места на место в детстве, и это повлияло на него, когда он стал взрослым. «Я осознаю ценность встреч с разными людьми и возможности ассимилироваться в разных культурах, — утверждает Робинсон. — На самом деле я чувствую себя немного некомфортно, если не двигаюсь и не переезжаю из страны в страну».

В последние годы он жил в Мехико и Париже, а в апреле 2024 года поселился в Дубае.

«Я гораздо счастливее живу в Дубае, чем в США», — говорит Робинсон. По его словам, это отличное место для пенсионеров и людей, ищущих творческие занятия и обстановку. Помимо лаунджей на крышах и ресторанов, отмеченных звездами Мишлен, в Дубае есть множество достопримечательностей, таких как океанариумы и крытые лыжные трассы.

«А еще здесь очень много культур», — говорит он, отмечая, что за последнее время подружился с людьми из Египта, Нидерландов и Сирии.

«Люди очень доброжелательны, — говорит он. — Я бы сказал, что был шокирован, потому что в Америке мое представление о преимущественно мусульманских странах, особенно после событий 11 сентября, было не слишком благоприятным. Но я получаю почти исключительно любовь и заботу от большинства людей, с которыми я общаюсь».

Что касается его финансов, Робинсон планирует изменить баланс своего агрессивного инвестиционного портфеля, который в значительной степени состоит из акций технологических компаний. Он планирует сосредоточиться на безопасности, а не на быстром росте и ускорении, потому что у него есть все деньги, которые ему нужны.

Робинсон уверен, что, полагаясь на свои навыки и трудовую этику, он сможет найти новую работу, если потребуется, но пока он сосредоточен на инвестициях в свои увлечения, такие как диджеинг, производство музыки, написание книги, продолжение выпуска подкаста и, возможно, возвращение в школу для изучения кино.

«Я хочу сосредоточиться на себе и своем духовном росте, — говорит он. — Когда люди спрашивают меня, что будет дальше, я стараюсь быть более в настоящем и не пытаюсь думать и просчитывать будущее».

В настоящее время Робинсон находится в Дубае по рабочей визе до июля 2025 года, выданной его последним работодателем. По его словам, он с нетерпением ждет, когда сможет перейти к следующей главе.

Он не думает, что навсегда останется в Дубае, с его пустынным климатом. «В какой-то момент я, вероятно, буду искать другое место, где будет больше биоразнообразия, где я смогу побывать в четырех разных сезонах и почувствовать себя единым целым с природой», — отметил Робинсон.

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