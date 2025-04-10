Винтажная пивная банка Chief Oshkosh Crowntainer 1950-х годов была продана в США за более чем $111 тыс., следует из данных аукционного дома Morean Auctions (Массачусетс, США). Это стало новым мировым рекордом, отмечает The Drinks Business.

Фото: Morean Auctions

Сумма превзошла предыдущий рекорд в $93 тыс., который также был установлен на аукционе Morean Auctions.

Интерес к банке резко возрос после публикации в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) основателя аукционного дома Дэна Мореана, в которой он рассказал о ее происхождении и пути от разных владельцев с начала 1950-х годов.

Победителем аукциона стал коллекционер из Висконсина, где находится штаб-квартира оригинального бренда пива Chief Oshkosh. Он заявил, что именно пост Мореана вдохновил его на то, чтобы приобрести лот и «вернуть его на родину».

«Было волнительно и приятно видеть, что цена превысила $100 тыс. Эти старые пивные банки никогда не предназначались для коллекционирования. Они были созданы для того, чтобы их выбрасывали, что делает их невероятно редкими. Коллекционеры страстно увлекаются ими с 1970-х годов, и приятно видеть, что они получают признание, которого действительно заслуживают», — рассказал Мореан.

Morean Auctions является единственной в мире площадкой, специализирующейся на пивной атрибутике, в том числе банках.