Искусственный интеллект — главная тема ежегодного заседания Всемирного экономического форума в этом году — крупного собрания политических и корпоративных лидеров в Давосе, Швейцария. Многие генеральные директора и инвесторы обсуждали потенциал ИИ в интервью и панельных дискуссиях. CNBC собрал цитаты некоторых крупнейших деятелей бизнеса.

Из всего разнообразия корпоративных терминов именно искусственный интеллект был на устах у руководителей всех крупных корпораций на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), проходящем в этом году в Давосе, Швейцария. Многочисленные генеральные директора и инвесторы крупных компаний в отраслях, охватывающих финансовые услуги и маркетинг, говорили о потенциале технологий ИИ.

Вот подборка цитат некоторых ведущих корпоративных лидеров, присутствовавших на ежегодной встрече ВЭФ на этой неделе:

Халдун Аль Мубарак, генеральный директор фонда национального благосостояния Абу-Даби Mubadala, заявил, что, по его мнению, мир еще не полностью осознал масштаб изменений, которые ИИ принесет во все аспекты человеческой жизни:

«Поэтому к поддержке ИИ и инфраструктуре — будь то передача электроэнергии или другие технологии, я бы также добавил строительство центров обработки данных, строительство микросхем», — сказал он.

Ларри Саммерс, американский экономист, занимавший пост 71-го министра финансов США, заявил в ходе дискуссии, что системы искусственного интеллекта стимулируют беспрецедентные инновации в таких областях, как медицина.

«Я считаю, что искусственный интеллект в конечном итоге станет для интернета тем же, чем компьютер стал для калькулятора. Это момент ошеломляющих технологических возможностей. Это не значит, что все автоматически будет хорошо. Это момент эпического вызова для правительства моей страны и государственных институтов по всему миру», — говорит он.

Никола Мендельсон, руководитель глобальной бизнес-группы в материнской компании Facebook* Meta* (признана экстремистской и запрещена на территории РФ), заявила, что рекламодатели технологического гиганта уже видят отдачу от своих инвестиций в ИИ.

«Большинство наших рекламодателей используют один из наших продуктов или сразу наш пакет с дополнительными функциями. Таким образом, ИИ лежит в основе всего, и особенно генеративный ИИ выходит на первый план», — отметила она.

По мнению руководителя компании Edelman Ричарда Эдельмана, ИИ может улучшить работу сотрудников и повысить производительность. Он также предупредил о риске «отторжения» ИИ, если руководители компаний не будут повышать квалификацию персонала:

«Самый большой риск заключается в том, что ИИ не будет принят. Нам нужно добиться его интеграции, убедившись, что все переобучены в соответствии с инновациями. Я внедряю это в нашу компанию как сумасшедший. Вы должны это использовать. Вы должны это попробовать. Я думаю, что ИИ — это большая надежда на оптимизм. Это большой шанс на улучшение работоспособности. Это ваш партнер, и это ваш инструмент, чтобы стать умнее, лучше, быстрее», — заявил он.

Сандер ван’т Ноорденде, генеральный директор кадровой компании Randstad, предупредил о рисках потери рабочих мест, связанных с искусственным интеллектом, заявив, что, по его мнению, наибольшему риску подвержены профессии в сфере дизайна и администрирования.

«Под угрозой исчезновения оказываются такие профессии, как «клерк», «дизайнер» или «исполнительный помощник». Есть много новых профессий в сфере технологий, безопасности, ИИ. Появятся новые профессии, и есть много должностей, которым ничего не угрожает:, в здравоохранении, в сфере технологий, в сфере гостиничного бизнеса — те виды профессий, где ИИ не справится», — утверждает он.

Артур Менш, генеральный директор французской компании Mistral, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, в свою очередь заявил, что среди правительств стран мира идет конкурентная гонка за лидерство в области ИИ.

«Это промышленная революция. Она изменит наши отрасли в ближайшие 10 лет. И нам нужно — промышленности нужно — принять ее как можно быстрее, потому что это фактически конкурентный рынок, — говорит он. — Было интересно поговорить с администрациями, которые также ищут суверенные решения, которые можем предоставить только мы. Так что это одновременно и вызов, и возможность. Но по сути, это показывает, что если вы не думаете об ИИ сегодня и о том, как он изменит ваш бизнес завтра, — это неправильно».

Менш также рассказал о технологических достижениях, которые появятся в отрасли в этом году, предсказав, что мир отойдет от языковых моделей, таких как GPT OpenAI, к более всеобъемлющим системам.

«Я думаю, что фокус должен сместиться на системы. Модели являются частью систем, но системы связаны с данными и инструментами, они способны фактически делать что-то от вашего имени и действовать агентским образом. Вот куда это смещается. Это также означает, что отрасль, которая принимает это, будет перенаправлять свой опыт в эти системы», — добавил он.

По мнению генерального директор Anthropic Дарио Амодеи, инструменты искусственного интеллекта со временем станут лучше людей практически в каждой задаче.

«В какой-то момент мы придем к системам ИИ, которые будут лучше человека справляться с практически любой задачей. Термин, который я использовал для этого в недавно написанном эссе, — «страна гениев в центре обработки данных». Это выразительная фраза для всей мощи и позитива, а также всех потенциальных негативных моментов. Я думаю, что это то, что мы, скорее всего, получим в ближайшие два-три года», — заявил он.

Генеральный директор Чарли Нанн приветствовал заявление правительства Великобритании о «смелом», по его мнению, плане по масштабированию национальной вычислительной инфраструктуры для стимулирования отечественного развития ИИ.

«ИИ — это основа того, что мы делаем. Я действительно приветствую то, что только что сделало правительство. Кейр Стармер говорил о том, что ИИ станет большей частью будущего. Мы думаем, что это определенно верный шаг в финансовых услугах», — говорит он. По его словам ИИ позволяет защищать клиентов, помогать им получать больше от своих финансовых услуг.

«Самое интересное, что нас ждет, — это то, что он позволит нам действительно дифференцировать то, что мы можем делать, дать клиентам возможность получать разный опыт от банковских услуг и от своего поставщика финансовых услуг. Это огромная возможность для нашего роста», — добавил Нанн.



Денис Мачуэль, генеральный директор кадровой группы Adecco, считает, что ИИ приведет к повышению производительности труда среди работников по всему миру. «Это и возможность, и ответственность. Возможность повышения производительности, создания больших инноваций и, безусловно, роста», — сказал он.Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман уверен, что в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта трансформируются не только процессы, но и рабочие отношения. Так, большого объема знаний, чтобы быть ценным сотрудником и успешным человеком, становится недостаточно. На смену осведомленности пришел другой, более современный навык.