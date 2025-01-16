На платформе для изучения иностранных языков Duolingo отмечен рост американцев, изучающих китайский. Относительно прошлого года, их количество увеличилось на 216%. Это связано с тем, что пользователи TikTok, в преддверии его запрета, переходят на другую китайскую социальную сеть RedNote.

Более 700 млн пользователей TikTok перешли на социальную видеоплатформу Xiaohongshu, известную также как RedNote. На спрос не повлияло то, что некоторые из них столкнулись с техническими проблемами при регистрации, а аккаунты других были удалены за нарушение правил сообщества.

Цель перехода от одного китайского приложения к другому — продемонстрировать правительству США и потенциальным конкурентам TikTok, таким как Meta* (запрещена на территории РФ), что существует спрос на тот тип социальных сетей, который создает Китай, а американские компании лишь имитируют.

Этот шаг также служит своего рода проверкой, беспокоятся ли американские пользователи о том, что китайские компании собирают их персональные данные для использования в неблаговидных целях. Эта причина стала одним из ключевых факторов, который привел к запрету TikTok.

Однако, поскольку RedNote рассчитана на китайскую аудиторию, по умолчанию в приложении используется мандаринский или севернокитайский язык. Это побудило американских пользователей Duolingo проходить экспресс-курсы китайского языка.

По данным платформы, по сравнению с прошлым годом, количество новых пользователей приложения, изучающих китайский язык в США, увеличилось примерно на 216%. Отмечается, что резкий рост пришелся на середину января, когда началось распространение RedNote.

Кроме того, компания сообщает, что в опросе «Как вы узнали о нас», на который предлагается ответить новым пользователям, наблюдается увеличение количества людей, выбравших в качестве ответа «TikTok».

По данным компании Appfigures, занимающейся аналитикой приложений, потребительский спрос на языковые курсы Duolingo также повлиял на количество установок приложения. Так, за 3 января их число увеличилось на 36%.

Это признак того, что пользователи могли попробовать другие китайские социальные приложения до того, как в конце месяца произошел всплеск популярности RedNote. Неделю назад Duolingo занимал 40-е место в рейтинге лучших приложений. На данный момент он занимает 22 место в Top Overall и 20 место в Top Apps.

Напомним, что американские пользователи могут потерять доступ к TikTok уже 19 января. В этот день вступит в силу федеральный закон об ограничении использования социальной сети, если Верховный суд не решит его отменить.