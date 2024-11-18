В России начнет действовать программа выдачи льготных кредитов предпринимателям на восстановление объектов культурного наследия. На данный момент в России насчитывается более 156 тыс. таких объектов, из которых более 27 тыс. — в неудовлетворительном состоянии.

На эти цели до 2030 года из бюджета будет выделено более 50 млрд руб. Недополученные доходы от льготной ставки банкам будет компенсировать государство, сообщается на сайте правительства. Помимо этого, предусмотрена возможность дополнительного снижения льготной ставки за счет средств региональных и местных бюджетов.

В сообщении сказано, что пилотный вариант программы льготного кредитования на восстановление объектов культурного наследия уже запущен в Нижегородской, Новгородской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях, а также в Забайкальском крае.

После восстановления инвесторы смогут стать собственниками исторических зданий. Для этого им необходимо соблюдать условия по их сохранению.

Правила субсидирования новой программы будут сформированы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Ранее сообщалось, что в 2024 году объем инвестиций в российский рынок недвижимости впервые преодолеет рекордную отметку в 1 трлн руб. Об этом заявил генеральный директор CORE.XP Владимир Пинаев. По его словам, вложения в сектор недвижимости с начала этого года оказались на 10% больше, чем за весь 2023 год, и составили 955 млрд руб.