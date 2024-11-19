О том, что банки могут пойти на заморозку вкладов, ранее заявил директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец. Российские депутаты назвали его слова безответственными. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также исключила такой сценарий.

В начале ноября Зубец заявил, что российские банки могут пойти на заморозку вкладов граждан. По его словам, это необходимо для предотвращения инфляции, когда люди начнут снимать накопленные средства.

«Наверное, большей бессмыслицы, чем эта идея, придумать сложно», — отреагировала на его слова Набиуллина. Она отметила, что подобные сценарии в профессиональной среде не обсуждаются, потому что они «начисто лишены смысла».

Вместе с этим, по ее словам, банковские условия, как по кредитам, так и по депозитам во многом определяются ключевой ставкой. Центробанк будет снижать ее по мере снижения инфляции. «Это будет абсолютно управляемый, упорядоченный процесс, который позволит выводить деньги с депозитов на потребление очень постепенно», — заключила она.

Позднее Зубец пояснил, что ограничения вывода денег с банковских вкладов для предотвращения инфляции — один из возможных озвученных им сценариев, а о заморозке вкладов он не говорил. «Я сказал, что при снижении ставки могут быть введены специальные процедуры снятия денег населения. То есть деньги будут выдавать не все, а частями. О том, что они все будут заморожены, то есть отнимут у людей деньги, я не говорил», — уточнил экономист.

Как сообщалось ранее, текущий высокий уровень ключевой ставки и обозначенные Центральным банком России перспективы ее дальнейшего повышения создали риск экономического спада и обвала инвестиций уже в ближайшее время. Эксперты заявляют, что политика ЦБ лишь ограниченно эффективна относительно снижения инфляции. При этом она несет высокие риски рецессии и разбалансировки процессов воспроизводства в реальном секторе.