Американский стартап OpenAI объявил об остановке возможности создавать ИИ-видео с изображением Мартина Лютера Кинга в своем инструменте Sora. Решение принято после того, как некоторые пользователи сгенерировали «неуважительные» сцены с его участием — по просьбе наследников лидера движения за гражданские права.

Скриншот из акаунта Бернис Кинг в Instagram (принадлежит Meta, признанна в РФ экстремистской и запрещена)

В официальном заявлении компании в X говорится, что хотя существует право на изображение образов исторических фигур, публичные личности и их семьи должны иметь контроль над тем, как используется их внешность. Теперь представители или правопреемники могут запросить запрет на использование их облика в Sora.

Запуск Sora вызвал бурные обсуждения: приложение позволяет создавать реалистичные видео не только с самими пользователями и их друзьями, но и с историческими личностями. Уже появились и абсурдные случаи — например, видео, где тот же Кинг издает обезьяньи звуки или участвует в поединке с другой иконой борьбы за гражданские права, Малкольмом Икс. Кроме того, пользователи делали ролики с Бобом Россом, Уитни Хьюстон, Джоном Кеннеди и др.

Дочь Мартина Лютера Кинга, Бернис Кинг, публично призвала пользователей прекратить создание видеороликов с образом отца. Она опубликовала фотографию актера Робина Уильямса с комментарием от его дочери с просьбой прекратить ей слать сгенерированные ИИ видео с ее отцом: это «грубо» и «не то, чего бы он хотел». Бернис добавила к фотографии, что она согласна с этим обращением в отношении и ее отца. «Пожалуйста, прекратите!» — призвала она.

OpenAI уже ввела дополнительные ограничения: например, больше контроля над правами на использование образов для владельцев авторских прав.

В то же время Sora посчитали новым экспериментом OpenAI по социализации видео с ИИ, и компания столкнулась с вызовами модерации и этикой. На старте проекта CEO компании Сэм Альтман признал наличие «тревоги» относительно возможных злоупотреблений платформой.

Мартин Лютер Кинг младший — один из ключевых лидеров движения за гражданские права в США в 1950–60-е годы. Его знаменитая речь «У меня есть мечта» (I Have a Dream) стала символом борьбы за расовую справедливость. Он боролся против сегрегации и дискриминации мирным путем и получил Нобелевскую премию мира. В 1968 году он был убит. Его наследие до сих пор играет важную роль в дискуссиях о правах и человеческом достоинстве.