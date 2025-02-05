Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Clinical Endocrinology&Metabolism, показало, что циклическое изменение веса тела, обычно известное как диета йо-йо, значительно увеличивает риск заболевания почек у людей с диабетом 1 типа. Этот риск остается высоким независимо от индекса массы тела человека (ИМТ) или других традиционных факторов риска.

Диета йо-йо подразумевает постоянную потерю и набор веса с течением времени. Она затрагивает большую часть населения, и, по оценкам, до 35% мужчин и 55% женщин сталкиваются с этой моделью.

Предыдущие исследования связывали ее с более высоким риском сердечно-сосудистых событий как среди населения в целом, так и среди людей с диабетом 2-го типа. Совсем недавно появились доказательства, предполагающие аналогичные риски для людей с диабетом 1-го типа.

Это первое исследование, установившее связь между диетой йо-йо и заболеванием почек у людей с диабетом 1-го типа. Хотя он традиционно ассоциировался с более худым типом телосложения, показатели ожирения среди людей с этим заболеванием растут, отражая тенденции в общей популяции.

«Мы показали, что высокая изменчивость массы тела связана с повышенным риском различных исходов прогрессирования диабетической болезни почек (ДБП) у людей с диабетом 1 типа, независимо от традиционных факторов риска ДБП, — сказала ведущий автор исследования Марион Камуан, доктор медицины. — Насколько нам известно, это первое исследование, показывающее такую ​​связь».

Исследователи из Франции изучили шестилетние показатели массы тела более 1,4 тыс. участников исследования «Контроль диабета и его осложнения» (DCCT) и «Эпидемиология вмешательств и осложнений диабета» (EDIC). Основной индекс для выявления моделей диеты йо-йо в исследовании был известен как «изменчивость, независимая от среднего» (VIM), которая измеряет колебания выше и ниже средней массы тела человека.

Используя данные о колебаниях веса, исследователи изучили 6 критериев снижения функции почек и прогрессирования хронической болезни почек. Их основным критерием была «расчетная скорость гломерулярной фильтрации» (eGFR), которая измеряет, насколько хорошо почки фильтруют токсины из крови.

Согласно исследованию, у участников с более значительными колебаниями веса наблюдалось снижение eGFR на 40% от исходных значений. У них также часто наблюдалась умеренно и сильно повышенная альбуминурия — состояние, при котором белок альбумин аномально присутствует в моче. Большее количество белка обнаруживается в моче пациентов с заболеванием почек.

Однако патофизиологические механизмы, связывающие цикличность веса тела с почечным риском, до сих пор не полностью изучены, признают авторы. Они предлагают несколько гипотез, в том числе, что инсулинотерапия, необходимая для лечения диабета 1-го типа, может способствовать цикличности веса тела. Другие исследователи предположили, что цикличность веса тела может привести к дополнительной нагрузке на сердце и способствовать повреждению почек и сосудов.

По словам авторов, стратегии, направленные на снижение веса у людей с диабетом 1-го типа, должны быть сосредоточены на содействии долгосрочному поддержанию веса, поскольку стабильность веса может оказывать положительное влияние на результаты в отношении здоровья.

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