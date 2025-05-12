Руководители ведущих технологических компаний, таких как Google, Meta* и Apple, начали открыто признавать, что их основополагающие продукты — Google Search, Facebook** и iPhone — могут со временем утратить свою доминирующую роль. Эти заявления прозвучали на фоне антимонопольных судебных процессов и подчеркивают растущее давление на техногигантов со стороны ИИ-компаний и новых социальных медиа.

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Во время судебных слушаний были озвучены конкретные факты. Эдди Кью, старший вице-президент Apple по сервисам, сообщил, что количество поисковых запросов Google на устройствах Apple впервые снизилось в прошлом месяце. Это может свидетельствовать о смещении интереса пользователей в сторону чат-ботов с ИИ.

Исследовательская компания Gartner прогнозирует, что к 2026 году объем поисковых запросов может упасть на 25%. Google, однако, утверждает, что общий рост запросов продолжается, включая запросы с устройств Apple.

Глава Meta* Марк Цукерберг также признал, что активность пользователей Facebook** в части добавления друзей и обмена контентом с друзьями снижается. Вместо этого наблюдается рост популярности прямых сообщений и видеоконтента.

Исследования Pew Research Center показывают, что использование Facebook** среди подростков значительно сократилось: с 71% в 2014-2015 годах до 32% в декабре прошлого года, хотя Instagram** все еще популярен. Meta* активно адаптирует свои приложения, внедряя форматы вроде Reels для конкуренции с TikTok.

Даже iPhone, по словам Эдди Кью из Apple, может оказаться ненужным через десять лет. Хотя iPhone остается вторым по популярности смартфонным брендом в мире с 19% глобальных поставок в первом квартале 2025 года, потребители обновляют свои телефоны реже, так как ежегодные изменения в устройствах становятся менее значительными.

Эти признания уязвимости со стороны технологических лидеров имеют и стратегическое значение. Они демонстрируют Уолл-стрит наличие пространства для роста и аргументируют законодателям наличие жесткой конкуренции на рынке. Тем не менее, очевидно, что компаниям, доминировавшим в начале 2000-х и 2010-х, придется прилагать больше усилий для сохранения своих лидирующих позиций в быстро меняющемся технологическом ландшафте.

*организация признана экстремистской и запрещена в РФ

**продукт организации, признанной экстремистской на территории РФ