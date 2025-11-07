У российских рекламодателей и владельцев площадок появился инструмент для оптимизации работы — целая линейка ИИ‑помощников. Они уже интегрированы в отечественные сервисы «Яндекс Директ», «Метрику», и «Рекламную сеть Яндекса» (РСЯ). Теперь решать задачи можно в режиме диалога — без глубокого погружения в интерфейсы и ручного сбора данных. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Инструмент помогает в работе с рекламными сервисами. Больше не требуется самостоятельно разбираться в настройках отчетов, вручную фильтровать метрики и тратить время на сбор и интерпретацию данных. ИИ-помощник мгновенно дает ответ на запрос, сформулированный в естественной форме. Например, можно попросить сформировать отчет по конверсиям за неделю или выяснить причины снижения числа визитов на сайт.

При этом с инструментом смогут работать и новички — им пошагало объяснят базовые функции, и опытные пользователи ИИ, которым помощник поможет автоматизировать рутинные операции. Эксперты же получат углубленную аналитическую поддержку с разбором сложных кейсов и формулированием аргументов для проверки гипотез.

Технологической основой решения стала платформа Yandex Neuro Ads, применение генеративных нейросетей и улучшенных моделей глубокого обучения для анализа данных на которой за третий квартал 2025 года повысило результативность рекламных инструментов на 29%. Ожидается, что новое решение поможет более чем 600 тыс. бизнесов и 90 тыс. партнеров РСЯ высвободить ресурсы для стратегических задач, избавив от рутины.

Необходимо помнить, что у ИИ‑помощников в рекламных сервисах есть несколько ограничений.

Во‑первых, их эффективность напрямую зависит от качества входных данных: ошибки в исходных отчетах могут привести к некорректным рекомендациям.

Во‑вторых, нейросети порой действуют как «черный ящик» — пользователь получает совет, но не видит логики его формирования, что затрудняет критическую оценку.

В‑третьих, ИИ склонен предлагать шаблонные решения, основанные на обобщенных паттернах, — это может не сработать в нишевых или нестандартных ситуациях.

Кроме того, остаются риски неверной интерпретации запросов из‑за неоднозначности естественного языка, отставания от быстрых рыночных изменений и вопросов конфиденциальности при обработке чувствительных данных через облачные сервисы.

Поэтому полный отказ от человеческого контроля пока невозможен: специалист должен верифицировать предложения ИИ и принимать финальные решения.

В то же время на международном рынке уже успешно применяются аналогичные решения, интегрированные в рекламные платформы. Так, в Google Ads действуют ИИ‑инструменты, которые предлагают автоматическую оптимизацию ставок, генерируют заголовки и описания объявлений, а также выдают персонализированные рекомендации по улучшению кампаний — например, советуют скорректировать бюджет или настройки таргетинга. В Meta Ads (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) Manager AI помогает упрощать запуск рекламы: от автоматической генерации креативов до прогнозирования конверсий, а также предоставляет упрощенную аналитику с объяснением причин падения охватов или предложениями по росту вовлеченности. Платформа Microsoft Advertising включает ИИ‑решения для оптимизации ключевых слов, прогнозирования бюджета и создания объявлений, а также формирует «умные» отчеты, где сложные метрики переводятся в понятные выводы и рекомендации.