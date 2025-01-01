Немногим придет в голову обращаться за советом к подростку, принимая решение о своей карьере. Но это может быть полезно, особенно если человек хочет начать свой бизнес или заняться побочной деятельностью. Так считает Никхил Каматх, 38-летний самодостаточный миллиардер и соучредитель Zerodha, брокерской онлайн-платформы для торговли акциями.

«Не обращайтесь к предыдущему поколению, чтобы понять, чем вы будете заниматься через 20 лет, — сказал он генеральному директору LinkedIn Райану Рослански. — Посмотрите, что делают дети. Посмотрите, чем занимается 16-летний подросток и что он может захотеть через 10 лет».

Каматх начал заниматься бизнесом в девятом классе, покупая и перепродавая сотовые телефоны своим одноклассникам, после чего бросил школу. Позже он устроился работать в колл-центр, а в свободное время учился торговать акциями, что и послужило толчком для его карьеры в сфере финансов.

В 2010 году Каматх вместе со своим братом основал бангалорскую компанию Zerodha. С тех пор торговая платформа насчитывает более 10 млн пользователей, что делает ее одной из крупнейших в Индии и помогает Камату достичь состояния в $3 млрд, по данным Forbes.

В 2021 году он стал одним из основателей венчурной фирмы Gruhas, которая поддерживает предпринимателей в таких отраслях, как искусственный интеллект и экологически чистые технологии — оба этих направления являются актуальными для молодого поколения.

Каматх сказал Рослански, что многие советы, которые можно получить от тех, кому 50 или 60 лет и кто занимает руководящие должности, могут не соответствовать потребностям и желаниям аудитории или потребителей. Он также добавил, что именно молодые люди «определяют культуру в будущем».

Каматх объяснил, что молодые люди, ориентируясь в мире, часто бывают любопытны и обладают свежим взглядом, который может вдохновить ваш бизнес на инновационные идеи. А изучение их привычек в социальных сетях может потенциально помочь вам сформировать маркетинговую стратегию.

Почти половина подростков находится в сети «почти постоянно», согласно отчету Pew Research Center «2024 Teens, Social Media and Technology», в котором анализируются привычки американской молодежи в возрасте от 13 до 17 лет. Они чаще всего посещают YouTube, TikTok, Instagram* (принадлежит Meta*, которая запрещена на территории РФ) и Snapchat, часто задавая на этих платформах тенденции моды, танцев и стиля жизни.

Более того, по оценкам консалтинговой компании McCrindle, которая проводит исследования и утверждает, что это поколение потребителей широко игнорируется, поколение Альфа, или те, кто родился между 2010 и 2024 годами, к 2029 году будет иметь $1,7 трлн прямых расходов и почти $5,5 трлн экономического влияния.

«Каждая организация, каждый бренд, каждый продукт находится всего в одном поколении от вымирания», — заявил генеральный директор Марк Маккриндл в интервью CFO Brew.

Многие руководители добились успеха, используя молодых людей в качестве вдохновителей: Социальные привычки его самого и других студентов колледжа вдохновили Марка Цукерберга на запуск Facebook* в 2004 году. А соучредитель Pinterest Бен Силберманн создал платформу, руководствуясь своей детской любовью к коллекционированию вещей.

«Конечно, вы можете получить ценные советы по ведению бизнеса и вдохновение от людей старшего поколения, которые уже прошли свой путь в предпринимательстве. Но если вы действительно хотите узнать, хороши ли ваши идеи, спросите у ребенка, — говорит Каматх. — Смотрите вперед, ищите вдохновение у молодых, а не у старших».

Некоторые люди в свою очередь предпочитают зарабатывать на инвестициях. Они являются хорошей возможностью заработать дополнительные средства. Начиная свой путь в инвестициях, Тесс Уоресмит совершила много ошибок и потратила много времени и средств. Поменяв стратегию, к 36 годам женщина стала миллионершей благодаря акциям и основала собственную компанию. Она поделилась советами, которые помогут другим людям избежать подводных камней в инвестировании.