10 марта 2025 года Nokia объявила об успешной доставке первой сотовой сети на Луну в рамках миссии Intuitive Machines IM-2 в районе южного полюса Луны. Nokia успешно проверила ключевые аспекты работы сети, включая передачу рабочих данных на наземную станцию ​​Intuitive Machines и центр управления полетами Nokia на Земле, а также активацию нескольких компонентов коммуникационного решения.

Изображение: Intuitive Machines и Nokia Bell Labs

Миссия IM-2 проводится в рамках программы NASA Commercial Lunar Payload Services. Демонстрация технологий Nokia была частично профинансирована в рамках инициативы NASA Tipping Point.

Из-за определенных ограничений мощности, связанных с ориентацией солнечных панелей посадочного модуля Athena после посадки, Nokia не смогла осуществить первый сотовый звонок на Луне.

Тем не менее система связи на поверхности Луны (LSCS), разработанная Nokia Bell Labs, была спроектирована с учетом оптимизированного энергопотребления. В 25-минутный период, когда система могла получать питание, она успешно прошла ряд испытаний.

Эти достижения служат ключевыми шагами на пути к доказательству того, что сотовые технологии отвечают критически важным потребностям в связи при исследовании Луны и за ее пределами.

Установленная на Athena сеть Network in a Box (NIB) LSCS успешно включилась, приняла телекоманды и отправила ответы в центр управления полетами Nokia в Саннивейле, Калифорния. Программное обеспечение Nokia для операций и управления на Athena также запустилось и подключилось к наземной станции Intuitive Machines.

Данные телеметрии NIB подтвердили успешное рабочее состояние «в эфире». Все ее подкомпоненты — базовая станция, радио и сетевое ядро — функционировали корректно. NIB работала стабильно, без перебоев в обслуживании на протяжении всего 25-минутного периода питания.

После приземления данные телеметрии продемонстрировали, что модуль устройства LSCS на борту Micro Nova Hopper от Intuitive Machines потреблял мощность в пределах нормы. Это свидетельствовало о его готовности к приему соединения.

К сожалению, когда через несколько часов NIB был активирован, температура модуля Hopper из-за нехватки энергии и экстремальных условий в кратере посадочной площадки Athena упала намного ниже рабочего диапазона, и связь между модулем устройства и NIB уже не могла быть установлена.

«В исследовании космоса есть большие и маленькие успехи, — сказал Тьерри Э. Кляйн, президент Bell Labs Solutions Research в Nokia. — Мы поставили и развернули первую сотовую сеть на Луне, и мы невероятно гордимся результатами, которых достигли, несмотря на очень сложные обстоятельства. Если бы наши модули устройств были функциональны, когда наша сеть в коробке была включена, все указывает на то, что мы смогли бы осуществить первый в истории сотовый звонок на Луне».

«Успехи, которых нам удалось достичь, по-прежнему значительны. Мы смогли взять коммерческие готовые компоненты, которые соединяют миллиарды людей на Земле, и укрепить их для работы на Луне. Эти начальные вехи показывают, что сотовые технологии играют ключевую роль в исследовании космоса, и мы с нетерпением ждем будущих миссий с NASA, Intuitive Machines, Lunar Outpost и другими партнерами в космической отрасли», — добавил он.

Nokia и Nokia Bell Labs всегда сохраняли твердую приверженность науке, что привело к некоторым из величайших инноваций и открытий, известных человечеству. Работая с NASA и сотрудничая с инновационными компаниями, такими как Intuitive Machines и Lunar Outpost, Nokia формирует способ общения за пределами Земли. Эта приверженность будет продолжаться и после IM-2, поскольку Nokia исследует возможности связи на Луне и Марсе и помогает развивать растущую космическую экономику.

Хотя на Луне сейчас нет туристов, нуждающихся в навигации, точное определение позиции будет крайне важно для астронавтов в будущих миссиях. В рамках эксперимента NASA Lunar GNSS Receiver Experiment (LuGRE) были успешно получены сигналы GPS с земной орбиты. Прибор LuGRE, установленный на луноходе «Голубой призрак», который приземлился на Луну 2 марта, смог принимать и отслеживать сигналы глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS), включая GPS.