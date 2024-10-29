Nvidia стала самой дорогой компанией в мире после рекордного роста акций, вызванного большим спросом на ее специализированные чипы искусственного интеллекта. По данным LSEG, рыночная стоимость акций Nvidia на короткое время достигла $3,53 трлн, что немного выше стоимости Apple — $3,52 трлн. Но в конце дня производитель iPhone снова занял лидирующую позицию в списке самых дорогих компаний в мире, пишет Reuters.

Однако Nvidia завершила день ростом на 0,8%, при рыночной стоимости в $3,47 трлн, в то время как акции Apple выросли на 0,4%, в результате чего стоимость компании составила $3,52 трлн. С начала года акции Nvidia выросли почти на 190% благодаря буму генеративного искусственного интеллекта. Рост акций Nvidia начался после того, как OpenAI, компания, стоящая за ChatGPT, объявила о раунде финансирования в размере $6,6 млрд.

В июне Nvidia уже возглавляла рейтинг самых дорогих компаний мира, оттеснив на второй план технологического гиганта Microsoft. Тогда акции компании выросли на 3,5%, до $135,58, подняв ее рыночную капитализацию до $3,335 трлн всего через несколько дней после того, как она обогнала производителя iPhone Apple и стала второй самой дорогой компанией.

«Все больше компаний теперь используют искусственный интеллект в своих повседневных задачах, и спрос на чипы Nvidia остается высоким, — сказал Расс Молд, инвестиционный директор AJ Bell. — Это, безусловно, выгодное положение, и пока мы избегаем серьезного экономического спада в Соединенных Штатах, есть ощущение, что компании продолжат активно инвестировать в возможности ИИ, создавая благоприятные условия для Nvidia».

«Вопрос в том, сохранится ли поток доходов надолго и будет ли он зависеть от эмоций инвесторов, а не от способности доказать или опровергнуть тезис о том, что ИИ переоценен, — сказал Рик Меклер, партнер Cherry Lane Investments, семейного инвестиционного офиса в Нью-Верноне, штат Нью-Джерси. — Я думаю, Nvidia понимает, что в ближайшей перспективе их показатели, скорее всего, будут весьма впечатляющими».

Недавно компания AMD представила новый чип для искусственного интеллекта, который станет прямой целью графических процессоров Nvidia для центров обработки данных, известных как GPU. Чип Instinct MI325X начнут выпускать до конца 2024 года, заявила компания Advanced Micro Devices при анонсе нового продукта.