Американский производитель чипов Nvidia установил беспрецедентный рекорд, став первой компанией с рыночной стоимостью $4 трлн. Акции компании 9 июля подорожали на 2,8%, достигнув $164,42 за бумагу.

Annabelle Chih/Bloomberg

Этот рост стал особенно впечатляющим после сложного начала года, когда опасения по поводу сокращения инвестиций в ИИ из-за конкуренции с китайской DeepSeek и торговая политика администрации Трампа давили на котировки.

Однако уже к маю ситуация стабилизировалась — сильные финансовые показатели ключевых клиентов и оптимистичные прогнозы гендиректора Дженсена Хуана вернули доверие инвесторов.

Nvidia демонстрирует феноменальный рост: с 2023 года акции подорожали в 10 раз, а доля компании в индексе S&P 500 достигла 7,5%. Основной драйвер — продолжающийся бум инвестиций в ИИ-технологии.

90% аналитиков сохраняют рекомендацию «покупать» по акциям Nvidia, прогнозируя дальнейший рост около 6% в ближайший год. При этом компания торгуется с P/E 33, что ниже исторического среднего, оставляя потенциал для роста.

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Среди других технологических гигантов ближе всего к показателям Nvidia находится Microsoft с капитализацией около $3,7 трлн и Apple с оценкой в $3,1 трлн.

Примечательно, что когда Apple впервые достигла отметки в $3 трлн в начале 2022 года, Nvidia оценивалась примерно в $750 млрд. К середине 2023 года, когда Apple окончательно закрепилась на этом уровне, капитализация Nvidia составляла около $1 трлн.

Среди других представителей «триллионного клуба» — Alphabet и Amazon с капитализацией свыше $2 трлн каждая, а также Meta*. Tesla, ранее входившая в этот элитный список, в настоящее время торгуется ниже критической отметки.

На прошлой неделе капитализация Nvidia на пике торгов выросла до $3,92 трлн. Это ненадолго сделало компанию самой дорогой в истории. Чипмейкер побил рекорд Apple ($3,915 трлн), установленный 26 декабря 2024 года.

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