Компания Nvidia представила программную платформу NeMo microservices, которая позволяет предприятиям создавать собственных автономных ИИ-агентов. Платформа делает ставку на открытые модели искусственного интеллекта от таких компаний, как Mistral AI и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), а не на собственные решения от OpenAI и Anthropic.

Фото: josh edelson/Agence France-Presse/Getty Images

По словам Джоуи Конвея, старшего директора Nvidia по программному обеспечению генеративного ИИ для предприятий, компания фокусируется на клиентах, которым необходим полный контроль над моделями с открытыми весами (параметрами, полученными в процессе обучения). Это критически важно для организаций с конфиденциальными данными, желающих использовать ИИ-агентов.

Nvidia оценивает рынок ИИ-агентов в $1 трлн, что сопоставимо с рынком корпоративного программного обеспечения, который агенты, по прогнозам, заменят. Однако за последний год технология не получила широкого распространения среди предприятий из-за сложностей подготовки корпоративных данных при обучении моделей.

NeMo microservices стремится решить эту проблему, упрощая создание агентов благодаря системе интеграции частных бизнес-данных. По словам экспертов, в будущем Nvidia сможет поставлять клиентам новое ПО вместе со своими графическими ускорителями.