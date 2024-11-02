8 ноября компания Nvidia заменит конкурирующего чипмейкера Intel в индексе Dow Jones. Эта перестановка в индексе «голубых фишек» продиктована бумом искусственного интеллекта и смены лидера в сегменте производства полупроводников, сообщает CNBC. Кроме того, компания Sherwin Williams заменит компанию Dow Inc., согласно заявлению S&P Dow Jones.

Акции Nvidia в 2024 году выросли более чем на 170% после примерно 240-процентного скачка в прошлом году, когда инвесторы сделали ставку на производителя чипов с искусственным интеллектом. Рыночная стоимость Nvidia выросла до $3,3 трлн, уступая лишь Apple.

Компании, включая Microsoft, Meta* (запрещена на территории РФ), Google и Amazon массово закупают графические процессоры Nvidia, такие как H100, для создания вычислительных кластеров для работы над ИИ.

Выручка Nvidia увеличивалась более чем в 2 раза в каждом из последних пяти кварталов, а в трех из них — не менее чем в три раза. Компания заявила, что спрос на ее GPU следующего поколения для искусственного интеллекта под названием Blackwell «безумен».

С добавлением Nvidia в индекс вошли 4 из 6 технологических компаний с триллионным оборотом. Две компании, не входящие в Dow, — это Alphabet и Meta*. В то время как Nvidia стремительно растет, акции Intel падают. Intel долгое время была одним из доминирующих производителей чипов для ПК, но уступила долю рынка компании Advanced Micro Devices (AMD) и очень мало продвинулась в области ИИ.

В этом году акции Intel упали более чем наполовину, поскольку компания столкнулась не только с производственными проблемами, но и с конкуренцией со стороны других производителей центральных процессоров. Компания сообщила, что комитет по аудиту и финансам совета директоров одобрил мероприятия по снижению расходов, включая сокращение численности персонала на 16,5 тыс. человек и уменьшение площадей.

Dow состоит из 30 компаний и рассчитывается по цене акций отдельных компаний, а не по общей рыночной стоимости. Nvidia заняла более выгодную позицию для вхождения в индекс, когда компания объявила о дроблении акций 10 к 1. Хотя это никак не повлияло на ее рыночную стоимость, цена каждой акции снизилась на 90%, что позволило компании стать частью Dow.

Ранее сообщалось, что Nvidia стала самой дорогой компанией в мире после рекордного роста акций, вызванного большим спросом на ее специализированные чипы искусственного интеллекта. По данным LSEG, рыночная стоимость акций Nvidia на короткое время достигла $3,53 трлн, что немного выше стоимости Apple — $3,52 трлн. Но в конце дня производитель iPhone снова занял лидирующую позицию в списке самых дорогих компаний в мире.