В 2024 году объем инвестиций в российский рынок недвижимости впервые преодолеет рекордную отметку в 1 трлн руб. Об этом заявил генеральный директор CORE.XP Владимир Пинаев в ходе мероприятия Mallpic Sochi, сообщили РИА Новости.

Пинаев сообщил, что вложения в сектор недвижимости с начала этого года оказались на 10% больше, чем за весь 2023 год, и составили 955 млрд руб. По его прогнозам велика вероятность того, что объем рынка недвижимости впервые в истории превысят 1 трлн руб.

Он подчеркнул, что этот показатель уже не обусловлен уходом иностранных игроков. Вместе с тем, добавил Пинаев, на фоне высокой ключевой ставки в 2025 году, в инвестиционной сфере важным фактором станет возможность инвесторов использовать в сделках собственные средства, а не заемные.

Также он отметил, что качественных свободных помещений не хватает как в категории офисных, так и в сегменте торговых площадей. Пинаев считает, что компании будут вынуждены покупать их, а не арендовать.

По мнению главы консалтинговой компании IBC Real Estate Алексея Ефимова, совокупный объем инвестиций в этом году может составить 900-950 млрд руб. Несмотря на то, что его прогноз менее оптимистичный, это также станет историческим максимумом и ростом на 9% по отношению к прошлому году. Ефимов подчеркнул, что доля российских покупателей в текущем периоде составила 100%, а активность иностранных инвесторов снизилась до минимума.

Ранее сообщалось, что крупные технологические компании, включая Microsoft и Meta* (запрещена на территории РФ), наращивают расходы на строительство центров обработки данных искусственного интеллекта, стремясь удовлетворить огромный спрос, однако инвесторы ожидают скорейшей отдачи от вложенных миллиардов.