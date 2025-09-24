Доля видеоплатформы TikTok в российском рынке инфлюенс-маркетинга может достичь 15% по итогам 2025 года, а объем рекламных бюджетов на сервисе достигнет 15 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные агентства Getblogger (входит в МТС AdTech). В 2024 году его долю оценивали на уровне 3%.

Unsplash

Спрос на размещение рекламы брендов у блогеров в TikTok за период с января по август 2025 года увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Среди наиболее востребованных ниш эксперты выделяют красоту, моду, продукты питания, медицину и автомобильные товары.

На динамику влияет вступление в силу с 1 сентября 2025 года изменений в законодательстве, ограничивающих рекламу на запрещенных платформах, что сделало TikTok альтернативой. В Getblogger отмечают, что до конца года объем средств, перенаправленных из Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) в TikTok, превысит 390 млн руб.

В 2022 году TikTok ограничил возможности сервиса для российских граждан, запретив выкладывать пользователям видео, вести трансляции, а также смотреть новые видео, загруженные в других странах, и подключать монетизацию.

По данным аналитической компании Digital Budget, в августе 2025 года месячный охват TikTok в России вырос более чем на 15% в годовом выражении и составил 25 млн уникальных пользователей. Месячная аудитория сервиса на Android увеличилась на 41%, достигнув 51 млн.

Лидером по рекламным бюджетам среди медиаплатформ в 2025 году станет YouTube, чья доля в денежном выражении вырастет на 23% год к году, до 24,7 млрд руб.

Генеральный директор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов прогнозирует, что к концу 2025 года лидером по объему и доле останется YouTube Shorts с 35–38%. По его оценкам, «VK Клипы» займут 22–25% за счет экосистемы и перформанс-инструментов, TikTok ускорится до 12–16% благодаря выгодным CPM (стоимость за тысячу показов) и CPV (стоимость за просмотр) при массовых охватах и быстром распространении трендов, Likee — 3–5%, Yappy — 2–3%, а Instagram Reels — 4–6%.