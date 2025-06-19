Крупнейшая в истории утечка данных потрясла цифровой мир — исследователи обнаружили 16 млрд паролей и логинов от таких сервисов, как Apple, Facebook и Google, в открытом доступе.

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Эта шокирующая находка превосходит все предыдущие. По данным экспертов, столь масштабная утечка стала результатом деятельности многочисленных информационных троянов, собиравших данные в течение долгого времени.

Скомпрометированные пароли открывают злоумышленникам доступ не только к социальным сетям и почтовым ящикам, но и к банковским счетам, персональным документам и другим критически важным аспектам цифровой жизни.

Именно поэтому ведущие технологические компании, включая Google, активно продвигают переход на более безопасные методы аутентификации, такие как Passkeys. ФБР уже выпустило предупреждение о возросшей опасности фишинговых атак через SMS.

Специалисты Cybernews, проводившие исследование, обнаружили 30 отдельных наборов данных, каждый из которых содержал от десятков миллионов до 3,5 млрд записей. Общий объем утечки достиг беспрецедентных 16 млрд учетных записей. Подавляющее большинство этих данных ранее не фигурировало в утечках.

Эксперты единодушны в оценке масштабов угрозы. «Это не просто утечка данных — это готовое руководство для массовых кибератак», — заявляют исследователи. Обнаруженные данные включают URL-адреса сервисов, логины и пароли, что делает их идеальным инструментом для фишинга и захвата аккаунтов.

В свете этих событий специалисты по кибербезопасности настоятельно рекомендуют немедленно принять меры защиты. Первым шагом должна стать смена всех важных паролей, особенно тех, которые использовались на нескольких сервисах одновременно.

Использование менеджера паролей поможет создать и хранить уникальные сложные комбинации для каждого аккаунта. Включение двухфакторной аутентификации значительно повысит уровень защиты. Там, где это возможно, стоит перейти на более современные методы аутентификации, такие как Passkeys.

Компаниям также следует пересмотреть свои подходы к безопасности. Внедрение модели нулевого доверия (zero trust), включающей строгий контроль привилегированного доступа, становится не просто рекомендацией, а необходимостью. Регулярный мониторинг даркнета на предмет утечек корпоративных данных должен стать стандартной практикой.

Как отмечают эксперты, текущая ситуация наглядно демонстрирует, что кибербезопасность — это общая ответственность. Организации обязаны обеспечивать защиту пользовательских данных, в то время как сами пользователи должны проявлять бдительность и следовать базовым правилам цифровой гигиены.