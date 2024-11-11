Глубокий сон может сыграть ключевую роль в сохранении здоровья мозга и ослабить симптомы болезни Альцгеймера. Исследование, проведенное среди когнитивно здоровых пожилых людей, показало, что участники с мозговыми изменениями, связанными с этим заболеванием, лучше справлялись с тестами на память благодаря более глубокому сну.

В исследовании, проведенном в 2023 году участвовало 62 пожилых человека с нормальными когнитивными функциями. Ученые из Калифорнийского университета в Беркли, обнаружили, что среди участников с когнитивными изменениями, характерными для болезни Альцгеймера, более высокие результаты тестов на память напрямую связаны с увеличением длительности фазы медленного сна.

Этот эффект наблюдался независимо от уровня образования и физической активности, которые также считаются важными факторами для поддержания здоровья мозга в пожилом возрасте. Участники с аналогичными изменениями, но недостаточным количеством глубокого сна значительно хуже справлялись с тестами на память.

Исследование, опубликованное в мае прошлого года, подтверждает, что достаточное количество качественного сна помогает справиться с ухудшением памяти, которое связано с развитием деменции. «Это особенно вдохновляет, потому что мы можем что-то предпринять в этом направлении. Существуют способы улучшить качество сна, даже у пожилых людей», — отметил нейробиолог из Калифорнийского университета в Беркли, Мэтью Уокер.

Результаты исследования подтверждают предыдущие работы которые выявили накопление бета-амилоидных белков в мозге людей с нарушениями сна. Однако плохой сон может являться как фактором риска, так и симптомом болезни Альцгеймера, что затрудняет выявление причинно-следственной связи. Точно также скопление бета-амилоидных белков может быть лишь признаком болезни Альцгеймера, а не ее основной причиной.

Однако уровень бета-амилоидных белков обычно используется в качестве маркера болезни Альцгеймера, поскольку исследования показывают, что он наряду с тау-белком могут воздействовать на клетки мозга за десятилетия до появления симптомов заболевания. Предыдущие исследования, проведенные группой Уокера, показали, что значительное количество бета-амилоида, накапливающегося в мозге пожилых людей, может нарушать глубокий сон, также известный как медленная фаза сна, а также ухудшать функции памяти.

Тем не менее, у некоторых людей не наблюдается снижения когнитивных функций, связаннго с болезнью Альцгеймера, даже при высоких уровнях бета-амилоидных белков. Для выяснения причин этого явления Уокер и его коллеги следили за волнами мозга участников во время сна, а на следующий день просили их пройти тест на память.

Оказалось, что глубокий ночной сон существенно улучшает когнитивные функции даже при высоком уровне отложений бета-амилоида. Необходимы долгосрочные исследования среди пожилых людей, чтобы выяснить, может ли увеличение продолжительности фазы медленного сна в течение нескольких лет способствовать сохранению когнитивных функций, даже при росте уровней бета-амилоида.

Это исследование дополняет множество других работ, которые предполагают, что сон может быть фактором риска для болезни Альцгеймера. Он может помочь замедлить молекулярные изменения, предоставляя мозгу время для удаления токсинов, накапливающихся в течение дня. Кроме того, существенное значение имеет качество сна.

«Даже при наличии определенного уровня патологий мозга вы не обязательно столкнетесь с когнитивными нарушениями или проблемами с памятью», — отметила София Завеч, нейробиолог из Университета Калифорнии в Беркли, комментируя результаты исследования.

Это небольшое исследование также объясняет, почему естественный сон это лучший вариант, по сравнению с приемом снотворного. У людей, принимающих такие препараты, более низкий уровень амилоидных белков в спинномозговой жидкости. Также снотворное имеет побочные эффекты, вызывая сон быстрой фазы, а не медленной. Для того чтобы настроиться на качественный ночной сон, Завеч предлагает отказаться от кофе во второй половине дня, заниматься спортом, минимизировать экранное время и принимать вечером горячий душ.

Ранее исследователи обнаружили, что сон при ярком ночном свете, а также времяпровождение в тусклом дневном свете может нарушить циркадные ритмы и увеличить риск смертности.