Косвенные выбросы углерода от деятельности четырех ведущих технологических компаний, сфокусированных на ИИ, выросли в среднем на 150% в период с 2020 по 2023 год. Об этом говорится в отчете Международного союза электросвязи (ITU), агентства ООН. Причиной такого резкого роста стал огромный спрос на энергию со стороны центров обработки данных, необходимых для работы искусственного интеллекта.

Суть проблемы в том, что стремительное развитие ИИ имеет обратную, неэкологичную сторону. Обучение и работа сложных моделей требуют колоссальных вычислительных мощностей. Это приводит к резкому увеличению потребления электроэнергии, пара, отопления и охлаждения компаниями, что и формирует косвенные выбросы. В отчете анализировались данные 200 ведущих цифровых компаний.

В отчете приводятся конкретные цифры по гигантам индустрии. Больше всего операционные выбросы углерода за три года выросли у Amazon — на 182%. За ней следуют Microsoft со 155%, Meta (признана Минюстом России экстремистской и запрещена) со 145% и Alphabet (материнская компания Google) со 138%. По прогнозам, выбросы от самых мощных ИИ-систем могут достичь 102.6 млн тонн CO 2 -эквивалента в год.

С одной стороны, ИИ — это ключ к инновациям и прибыли. С другой — растущий углеродный след создает репутационные и регуляторные риски. Компании это понимают и заявляют о своих действиях. Например, Meta работает над сокращением потребления энергии и воды, Amazon инвестирует в безуглеродные источники энергии, включая атомную, а Microsoft переходит на жидкостное охлаждение на уровне чипов.

Несмотря на эти усилия, амбициозные цели по сокращению выбросов пока не привели к их реальному уменьшению. Отчет ITU подчеркивает, что потребление электроэнергии центрами обработки данных растет в четыре раза быстрее, чем общее потребление в мире. Это создает огромное давление на существующую энергетическую инфраструктуру и ставит под сомнение долгосрочную устойчивость текущей модели развития ИИ.