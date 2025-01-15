Недавние исследования показали, что чтение все реже выбирают как способ отдохнуть и получить удовольствие. Значительная часть населения, особенно молодые люди, стали реже читать. Тем временем ученые выяснили, что чтение связано со многими функциями мозга и тех, кто читает постоянно, отличают более высокие умственные способности.

Согласно исследованию The Reading Agency, 50% взрослых британцев говорят, что не читают регулярно, — в 2015 году таких было 42%. Среди молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет почти каждый четвертый признался, что никогда не был постоянным читателем.

Проанализировав данные более 1 тыс. участников, ученые выявили различия в структуре мозга у людей с разной склонностью к чтению. В частности, две ключевые области левого полушария мозга, необходимые для обработки языка, продемонстрировали уникальные характеристики у опытных читателей.

Одна из этих областей — передняя часть височной доли. Левый височный полюс помогает связывать и категоризировать различные типы значимой информации. Чтобы собрать значение слова, например «нога», эта область мозга связывает визуальную, сенсорную и моторную информацию, передающую, как выглядят, ощущаются и двигаются ноги.

Другая — извилина Хешля, складка на верхней височной доле, в которой находится слуховая кора. Лучшая способность к чтению оказалась связана с большей передней частью височной доли в левом полушарии по сравнению с правым. Более крупная область мозга, отвечающая за смыслы, облегчает понимание слов и, следовательно, чтение.

Также с чтением связана и слуховая кора. Чтобы связать буквы с речью, человеку сначала нужно осознать звуки. Фонологическая осведомленность — хорошо известная черта, предшествующая развитию навыков чтения у детей.

Более тонкую левую извилину Хешля ученые ранее связывали с дислексией. Это нарушение подразумевает серьезные трудности с чтением. Исследования показали, что такая вариация толщины коры не является непосредственным признаком дислкесии. Вместо этого она охватывает большую популяцию, в которой более толстая слуховая кора коррелирует с более искусным чтением.

У большинства людей слуховая кора имеет больше миелина в левом полушарии. Миелин — это жирное вещество, которое действует как изолятор для нервных волокон. Он увеличивает скорость нейронной коммуникации, а также может изолировать столбы мозговых клеток друг от друга. Считается, что нервные столбы функционируют как небольшие процессорные единицы.

Исследователи предполагают, что их повышенная изоляция и быстрая коммуникация в левом полушарииобеспечивают быструю категориальную обработку, необходимую для языка. Человеку нужно знать, использует ли говорящий категорию d или t, когда говорит dear или tear, а не определять точку, в которой голосовые связки начинают вибрировать.

Согласно «баллонной модели» роста коры, большее количество миелина выдавливает корковые области левого полушария, делая их более плоскими, но более протяженными. Таким образом, хотя левая слуховая кора может быть толще у постоянных читателей, она все равно тоньше, чем соответствующая правая кора.

Эта гипотеза была подтверждена в недавнем исследовании. Левое полушарие имело в целом более крупные, но более тонкие корковые области с более высоким уровнем миелина.

Сложные способности, требующие интегрировать информацию, как правило, выигрывают от более толстой коры. Передняя височная доля с ее сложным способом интеграции действительно является самой толстой структурой из всех корковых областей. Базовым механизмом может быть существование большего количества перекрывающихся, взаимодействующих нейронов, которые обрабатывают информацию более целостно.

Фонетика — это очень сложный навык, в котором различные звуковые и двигательные особенности интегрируются в звуки речи. Похоже, что она коррелирует с более толстой корой в области около левой извилины Хешла. Хотя неясно, в какой степени фонология обрабатывается в извилине Хешла, тот факт, что у фонетистов часто имеются множественные левые извилины Хешла, предполагает, что она связана со звуками речи .

Структура мозга может многое рассказать о навыках чтения. Однако важно то, что мозг пластичен — он меняется, когда люди осваивают новый навык или практикуют уже приобретенный. Например, молодые люди, которые интенсивно изучали язык, увеличивают толщину коры в языковых областях. Исследователи также предполагают, что чтение формирует структуру левой извилины Хешла и височного полюса.

Наконец, стоит задуматься о том, что может случиться с людьми как с видом, если такие навыки, как чтение, станут менее приоритетными. Способность интерпретировать окружающий мир и понимать мысли других людей, несомненно, снизится, считают авторы исследования.

Недавно Билл Гейтс, который является большим любителем чтения, представил список книг, которые он советует прочитать в новогодние праздники. В своем блоге миллиардер отметил, что все эти произведения объединяет «обретение смысла в окружающем мире».