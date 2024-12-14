Илон Маск подал в суд на OpenAI из-за ее планов стать коммерческой организацией. В ответ компания представила его собственные электронные письма, в которых он высказывал желание создать и управлять коммерческим подразделением OpenAI.

В пятницу OpenAI выступила против Илона Маска, после его обращения в федеральный суд в ноябре с требованием запретить компании стать полностью коммерческой. В блоге OpenAI под заголовком «Илон Маск хотел, чтобы OpenAI была коммерческой компанией» стартап утверждает, что в 2017 году Маск не только намеревался, но и фактически предложил создать коммерческую структуру.

В блоге говорится: «Когда он не получил контрольный пакет акций и полный контроль над компанией, он ушел, заявив, что мы потерпим неудачу. Теперь, когда OpenAI стала ведущей исследовательской лабораторией в области ИИ, а Илон управляет конкурентной компанией, он обращается в суд с просьбой остановить нас в реализации нашей миссии».

Маск с сомнением относился к некоммерческой модели OpenAI, а в 2015 году заявил, что такая структура может искажать стимулы. Маск полагал, что лучше иметь стандартную корпорацию с некоммерческим подразделением. В переписке с соучредителями OpenAI он отметил, что некоммерческая модель была правильной на начальном этапе, но может быть не оптимальной сейчас.

Тогда Маск направил Брокману и соучредителю OpenAI Илье Суцкеверу статью о стратегиях Китая в области исследований ИИ, предупреждая, что Китай постарается заполучить их разработки. Он отметил, что это может быть еще одной причиной для изменения стратегии. Брокман согласился с этим и предложил, чтобы с 2018 года OpenAI стала «коммерческой исследовательской компанией и производителем оборудования».

Переговоры о создании коммерческой компании OpenAI, в которых участвовали Альтман, Брокман и Маск, начались осенью 2017 года, но столкнулись с разногласиями по поводу доли в капитале и назначением генерального директора. Маск настаивал на получении контроля над компанией, отмечая, что ситуация изменится с увеличением числа членов совета директоров до 12–16 человек.

OpenAI была основана как некоммерческая организация в 2015 году, но в 2019 году перешла на модель с ограниченной прибылью, сделав некоммерческую структуру управляющей для коммерческой дочерней компании. На саммите The New York Times DealBook 4 декабря Альтман сообщил, что переход был частично обусловлен прекращением финансирования Илоном Маском. С выходом ChatGPT в ноябре 2022 года стоимость OpenAI возросла до $157 млрд, компания привлекла около $13 млрд от Microsoft и завершила раунд финансирования на $6,6 млрд в октябре. Однако в этом году она ожидает убытки в $5 млрд при выручке в $3,7 млрд.

OpenAI сейчас преобразуется в коммерческую корпорацию с государственным участием, что увеличит ее привлекательность для инвесторов, при этом сохраняя некоммерческий статус отдельной организации. Конкуренция усиливается со стороны стартапов xAI и Anthropic, а также таких гигантов, как Google, Amazon и Meta* (запрещена на территории РФ). По данным Menlo Ventures, ожидается, что в следующие десять лет рынок генеративного ИИ достигнет выручки в более чем $1 трлн, при этом расходы на него выросли на 500% в 2024 году.

29 ноября адвокаты Илона Маска, представляющие его стартап xAI и компанию Zilis, подали ходатайство о предварительном судебном запрете против OpenAI. Они утверждают, что OpenAI не должна получать выгоду от неправомерного использования конфиденциальной информации и от координации с Microsoft.

В марте Илон Маск подал в суд на OpenAI и его соучредителей, обвиняя их в нарушении договора, утверждая, что организация отклонилась от своей изначальной цели создания ИИ на благо человечества и перешла под контроль Microsoft. В июне Маск отозвал иск, но затем повторно подал его в федеральный суд, где его адвокаты обвинили OpenAI в нарушении федеральных законов о рэкете (RICO). Позже они добавили обвинения против Microsoft в нарушении антимонопольного законодательства.

Юристы Маска в заявке утверждали, что Microsoft и OpenAI ограничивают доступ конкурентам к инвестициям, что является «групповым бойкотом». Они настаивали, что условия OpenAI мешают компании xAI Маска привлекать финансирование.

Альтман на саммите DealBook опроверг запрет для инвесторов OpenAI на вложения в конкурентов, отметив, что такие инвестиции допустимы, но с ограничениями по доступу к информации.

Сам Илон Маск также сталкивается с судебными разбирательствами. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) дала Маску срок до понедельника, чтобы ответить на предложение о выплате штрафа для завершения расследования по приобретению миллиардером Twitter за $44 млрд в 2022 году.