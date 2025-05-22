OpenAI объявила о покупке стартапа io, созданного бывшим дизайнером iPhone Джони Айвом, за $6,4 млрд, сообщает CNBC. Компания Сэма Альтмана, на данный момент владеющая 23% io, заплатит $5 млрд за оставшуюся долю. Это сделка станет крупнейшей в истории OpenAI и позволит усилить ее позиции на рынке устройств.

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Айв, которого Альтман назвал «величайший дизайнер в мире», совместно с бывшими коллегами из Apple Скоттом Кэнноном, Таном Таном и Эвансом Хэнки, основал io год назад для разработки ИИ-устройств.

Команда io из 55 инженеров и дизайнеров присоединится к разработчику ChatGPT в Сан-Франциско, а Айв и его студия LoveFrom останутся независимыми, взяв на себя ключевые роли в дизайне продуктов OpenAI.

Крупнейшая в истории OpenAI сделка последовала за покупкой инструмента для кодирования с использованием ИИ Windsurf за $3 млрд и Rockset, занимающуюся аналитическими базами данных, за неназванную сумму.

Компания Альтмана стремится опередить конкурентов в гонке генеративного ИИ, где ей приходится конкурировать с Google, Anthropic и xAI Илона Маска. Чтобы опередить конкурентов в этой гонке, OpenAI необходимо укрепить аппаратное (hardware) направление.

Для этого OpenAI уже наняла экс-главу проекта очков дополненной реальности от Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Кейтлин Калиновски и инвестировала в стартап Physical Intelligence, разрабатывающий ИИ для роботов.