OpenAI ведет предварительные переговоры о продаже части акций для своих сотрудников и бывших работников. Сделка может быть проведена при оценке компании в рекордные $500 млрд, что почти вдвое превышает предыдущую капитализацию.

Джастин Салливан/Getty Images

В рамках вторичного размещения планируется продать акции на сумму несколько миллиардов долларов. Среди потенциальных покупателей называется Thrive Capital — один из существующих инвесторов компании. Если соглашение будет достигнуто, это поднимет стоимость OpenAI примерно на 67% по сравнению с предыдущей оценкой в $300 млрд, установленной после инвестиционного раунда при участии SoftBank.

На прошлой неделе стало известно, что OpenAI успешно привлекла $8,3 млрд дополнительных инвестиций в рамках более масштабного $40-миллиардного финансирования. Интерес инвесторов превысил предложение в пять раз, что позволило компании завершить раунд досрочно.

Подобные сделки с акциями сотрудников стали распространенной практикой среди крупных технологических компаний. Они позволяют не только поощрить текущих работников, но и привлечь новых талантливых специалистов. Особую актуальность это приобретает на фоне активного переманивания кадров такими гигантами как Meta*, предлагающими зарплатные пакеты до $100 млн.

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Компания продолжает укреплять свои позиции на рынке ИИ. После успеха китайской DeepSeek с открытыми моделями, OpenAI также представила две новые бесплатные разработки, способные имитировать человеческое мышление. В ближайших планах — выпуск GPT-5, который должен сохранить лидерство компании в условиях растущей конкуренции.

Популярность ChatGPT продолжает расти: ожидается, что в ближайшее время сервис достигнет отметки в 700 млн активных пользователей в неделю. Суточное количество запросов уже превысило 3 млрд.

В мае OpenAI анонсировала планы по приобретению стартапа в области ИИ-устройств, основанного бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом. Сделка оценивается в $6,5 млрд и будет полностью оплачена акциями.

Одновременно компания ведет сложные переговоры о своей будущей организационной структуре. Особую остроту приобрел вопрос участия Microsoft, вложившей $13,75 млрд и стремящейся сохранить доступ к технологиям OpenAI как минимум до 2030 года.