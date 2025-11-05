Приложение для ИИ-генерации реалистичных видео Sora от компании OpenAI стало доступно на Android-устройствах. Это последовало за триумфальным запуском в сентябре версии для iPhone — несмотря на ограничения (доступ только по приглашениям и только в США), приложение мгновенно возглавило рейтинг App Store и собрало более миллиона скачиваний за первую неделю, пишет TechCrunch.

Freepik

Ожидается, что выход на платформу Google Play, обладающую огромной пользовательской базой по всему миру, приведет к экспоненциальному росту аудитории сервиса.

Согласно данным TechCrunch, Android-приложение полностью копирует функционал iOS-версии. Ключевой особенностью является функция Cameo, позволяющая пользователям создавать персонализированные видеоролики, используя собственное изображение. Социальная составляющая реализована через ленту, стилизованную под TikTok, где можно публиковать готовые видео, просматривать контент других пользователей и взаимодействовать с ним.

Аналитики расценивают этот шаг как прямую попытку OpenAI закрепиться в высококонкурентном сегменте коротких видео, где доминируют такие гиганты, как TikTok, Instagram* и недавно запустившая свою ИИ-ленту Vibes компания Meta**.

Прочитайте также Обновленная Sora представила видео с питомцами и без пригласительного кода

Вызовы и правовые коллизии

Сразу после запуска Sora столкнулась с рядом серьезных проблем. Критики платформы указали на значительные риски, связанные с упрощенным созданием дипфейков. Инцидент с генерацией провокационных видео с изображением Мартина Лютера Кинга вынудил разработчиков ввести запрет на создание контента с этой исторической фигурой и усилить защитные механизмы платформы.

Параллельно компания провела ревизию своей политики в отношении авторских прав. Модель использования защищенных персонажей, таких как Губка Боб и Пикачу, была изменена с системы «исключение по умолчанию» (opt-out) на систему «согласие по умолчанию» (opt-in).

Это дает правообладателям больше полномочий для контроля над использованием их интеллектуальной собственности. Кроме того, OpenAI оказалась вовлечена в судебный спор с компанией Cameo из-за созвучного названия своей флагманской функции.

Прочитайте также Наследники Мартина Лютера Кинга добились паузы использования его образа в Sora

Планы по развитию и географическое распространение

В ближайшей перспективе разработчики планируют существенно расширить возможности Sora. В числе анонсированных нововведений — создание аватаров не только людей, но и домашних животных, а также неодушевленных объектов. Также будут внедрены базовые инструменты для редактирования видео, включая функцию склейки нескольких клипов.

На текущий момент приложение уже доступно для загрузки в Google Play Store в нескольких странах, включая США, Канаду, Японию, Южную Корею, Таиланд и Вьетнам.

* — запрещена в РФ;

** — признана в РФ экстремистской.