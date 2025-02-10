OpenAI стремится снизить зависимость от Nvidia в поставке процессоров. Для этого компания разработала первое поколение собственных чипов для искусственного интеллекта. Компания, стоящая за ChatGPT, завершит разработку своего первого чипа в ближайшие несколько месяцев и планирует осуществлять его производство силами Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC).

OpenAI находится на пути к достижению своей амбициозной цели — массового производства процессоров на TSMC в 2026 году. Производство обойдется в десятки миллионов долларов, а на создание готового чипа уйдет примерно шесть месяцев.

Однако нет гарантий, что первые микросхемы будут работоспособны, и, в случае неудачи, компании придется диагностировать проблему и начать все заново.

В OpenAI процессор рассматривается как стратегический инструмент для укрепления позиций компании на переговорах с поставщиками чипов. Инженеры OpenAI планируют разрабатывать все более совершенные процессоры с более широкими возможностями с каждой новой итерацией.

Если первый выпуск пройдет гладко, это позволит производителю ChatGPT наладить массовое производство своего первого собственного ИИ-чипа и, возможно, представить альтернативу Nvidia уже в конце этого года.

Крупные технологические компании, такие как Microsoft и Meta* (запрещена на территории РФ), несмотря на многолетние усилия, так и не смогли создать конкурентоспособные процессоры. Рыночный ажиотаж, вызванный китайским стартапом DeepSeek, также поднял вопрос о том, сколько чипов потребуется для разработки новых моделей.

Процессор разрабатывается собственной командой OpenAI под руководством Ричарда Хо, которая насчитывает 40 человек, в сотрудничестве с Broadcom. Хо пришел в OpenAI более года назад из компании Google, где он возглавлял программу по разработке чипов искусственного интеллекта.

Масштабная программа подразумевает затраты в размере $500 млн за одну версию чипа. Эти расходы могут удвоиться при создании необходимого программного обеспечения и периферийных устройств.

В свою очередь Meta* заявила, что потратит $60 млрд на инфраструктуру ИИ в следующем году, а Microsoft — $80 млрд. В настоящее время чипы Nvidia являются самыми популярными и занимают около 80% рынка.

OpenAI сама участвует в инфраструктурной программе Stargate стоимостью $500 млрд, о которой президент США Дональд Трамп объявил в прошлом месяце.

Однако растущие затраты и зависимость от одного поставщика заставили крупных игроков, таких как Microsoft, Meta*, а теперь и OpenAI, искать собственные или внешние альтернативы процессорам Nvidia.

ИИ-чип OpenAI, способный как обучать, так и запускать ИИ-модели, первоначально будет развернут в ограниченном масштабе. Процессор будет играть лишь небольшую роль в инфраструктуре компании. Чтобы создать такую же комплексную программу по созданию чипов ИИ, как у Google или Amazon, OpenAI пришлось бы нанять сотни инженеров.

Напомним, что ранее OpenAI закрыла свой отдел робототехники, но затем решила вернуть его. Теперь, благодаря сообщению в социальных сетях от директора по аппаратному обеспечению и недавно опубликованным должностным инструкциям, OpenAI раскрывает больше информации о своих планах относительно обновленной команды.