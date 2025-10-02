Компания OpenAI завершила сделку по продаже акций сотрудников при оценке в $500 млрд, став крупнейшим стартапом в мире и обойдя SpaceX Илона Маска, сообщают Bloomberg и CNBC. Текущие и бывшие работники компании продали инвесторам акций на $6,6 млрд. В сентябре OpenAI разрешила сотрудникам продать акции на $10,3 млрд, отмечает CNBC. То, что объем проданных акций оказался меньше этой суммы, может свидетельствовать об уверенности работников в долгосрочных перспективах бизнеса, считает источник Bloomberg.

Unsplash

Новая оценка значительно превзошла предыдущий уровень в $300 млрд, зафиксированный в марте 2025 года в ходе раунда финансирования под руководством SoftBank. Для сравнения, SpaceX оценивается в $400 млрд. Стремительный рост капитализации отражает инвестиционный ажиотаж вокруг лидеров технологии искусственного интеллекта.

Bloomberg сообщает, что достижение рубежа в полтриллиона долларов совпало с критическим моментом для OpenAI. Компания ведет переговоры с Microsoft о преобразовании в традиционную коммерческую структуру.

Эти изменения вызывают конфликты. Илон Маск, сооснователь OpenAI, подал иск с целью заблокировать реструктуризацию, обвинив компанию в нарушении обещаний. Он утверждает, что стартап отказался от своей миссии развития цифрового интеллекта «во благо всего человечества», получив миллиарды долларов от Microsoft начиная с 2019 года — через год после ухода Маска из совета директоров.

На рынке труда OpenAI сталкивается с растущей конкуренцией за специалистов по ИИ. Meta (признана в России экстремистской и запрещена) агрессивно переманивает специалистов из ведущих компаний в свою команду «сверхинтеллекта», предлагая компенсационные пакеты в девятизначных суммах.

Параллельно OpenAI испытывает давление со стороны других конкурентов — Google и Anthropic. Последняя тоже привлекает капитал быстрыми темпами. В ответ стартап активизировал выпуск новых продуктов. В августе компания представила GPT-5 — свою самую передовую ИИ-модель на данный момент.